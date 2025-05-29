В Канаде началась процедура конфискации Ан-124: что происходит вокруг самолёта «Волга-Днепр»

В Канаде разворачивается новый этап судебных разбирательств вокруг российского грузового самолёта Ан-124 «Руслан», принадлежащего авиакомпании «Волга-Днепр». Воздушное судно с 2022 года находится на стоянке в международном аэропорту Торонто после того, как Канада закрыла своё воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Причины и ход конфискации

Ан-124 прибыл в Канаду с гуманитарным грузом — тестами на COVID-19 — по просьбе канадского правительства. Однако вскоре после этого самолёт был задержан и арестован в рамках санкций против России. В 2023 году тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал передать этот самолёт Украине.

В мае 2025 года генеральный прокурор Канады официально инициировал юридическую процедуру конфискации Ан-124 в пользу государства. Процесс проходит в рамках канадского закона о специальных экономических мерах и сейчас рассматривается Высшим судом Онтарио. Власти Украины активно участвуют в процессе: Министерство юстиции Украины передало канадским партнёрам решение Высшего антикоррупционного суда Украины о применении санкций к этому самолёту.

Позиция «Волга-Днепр» и юридические споры

Российская авиакомпания пытается остановить процедуру конфискации, добиваясь временного запрета на изъятие самолёта до вынесения решения международного арбитража. В августе 2024 года «Волга-Днепр» инициировала арбитраж, ссылаясь на нарушение договора о защите инвестиций между Канадой и СССР 1989 года, и требует компенсацию в размере 100 миллионов долларов.

Возможные последствия

Юристы отмечают, что итоговое решение по делу Ан-124 может стать прецедентом для других стран в вопросах санкционного регулирования и конфискации иностранного имущества. Самолёт может быть передан Украине как часть компенсации за уничтоженные российскими войсками воздушные суда в Гостомеле.

Ан-124 «Руслан» — один из крупнейших грузовых самолётов в мире, его стоимость оценивается примерно в 300 миллионов долларов. Сейчас он стал символом санкционной политики и международного давления на Россию.

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