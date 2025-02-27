Вечер творчества и расслабления: неужели не соблазнитесь?

Canvas Club приглашает вас на веселый и творческий вечер в Time Out Market Montréal! Раскройте в себе художника и наслаждайтесь расслабляющим вечером живописи и дегустации ваших любимых напитков. Это мероприятие идеально подходит как для начинающих, так и для опытных художников.

Детали мероприятия

Дата : Вторник, 4 марта 2025 года

: Вторник, 4 марта 2025 года Время : 18:30 – 21:30 (мастер-класс начинается в 19:00)

: 18:30 – 21:30 (мастер-класс начинается в 19:00) Место: Time Out Market Montréal, 705 Rue Sainte-Catherine Ouest, Монреаль, QC H3B 4G5

Что ожидать

Приведите друзей или приходите один и встречайте новых людей, разделяющих вашу страсть к искусству. Наши талантливые преподаватели будут руководить вами шаг за шагом, чтобы вы могли создать шедевр, которым можно гордиться.

Что включено

Все художественные материалы

Стакан вина

Вам нужно только принести свою креативность и энтузиазм.

Не упустите эту увлекательную возможность! Забронируйте свое место сейчас и приготовьтесь к вечеру, наполненному смехом, творчеством и отличной компанией. Встречаемся там!

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