Монреаль готовится к грандиозному кулинарному событию: Drag Brunch X Brunch en Lumière

Кулинарное разнообразие
Посетителей ждет беспрецедентное гастрономическое предложение:
- Более 100 блюд
- 15 местных шеф-поваров и ресторанов
- Специально разработанные коктейли
- Широкий выбор вин, пива и безалкогольных напитков
Развлекательная программа
Мероприятие не ограничится только едой. В программе:
- Музыкальное сопровождение от DJ Pøptrt с 11:30 до 16:30
- Яркое шоу Drag Brunch Mtl с ведущей Barbada и приглашенными дрэг-квинами с 12:30 до 13:30
Детали мероприятия
- Дата: Воскресенье, 2 марта 2025 года
- Время: 11:30 – 16:30
- Место: Time Out Market Montréal, 705 Rue Sainte-Catherine Ouest
- Вход: Бесплатный
Организаторы рекомендуют прибыть к открытию, чтобы гарантированно получить места.
“Это мероприятие – прекрасная возможность для монреальцев насладиться лучшими кулинарными творениями города в атмосфере праздника и веселья”, – отмечает Жюли Лефевр, представитель Time Out Market Montréal.
Ожидается, что “Drag Brunch X Brunch en Lumière” привлечет тысячи посетителей и станет одним из самых ярких событий весны в Монреале.
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