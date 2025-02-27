Монреаль готовится к грандиозному кулинарному событию: Drag Brunch X Brunch en Lumière

Time Out Market Montréal анонсировал уникальное мероприятие, которое обещает стать настоящим праздником для гурманов и любителей развлечений. В воскресенье, 2 марта, состоится “Drag Brunch X Brunch en Lumière” – самый масштабный бранч в истории города.

Кулинарное разнообразие

Посетителей ждет беспрецедентное гастрономическое предложение:

Более 100 блюд

15 местных шеф-поваров и ресторанов

Специально разработанные коктейли

Широкий выбор вин, пива и безалкогольных напитков

Развлекательная программа

Мероприятие не ограничится только едой. В программе:

Музыкальное сопровождение от DJ Pøptrt с 11:30 до 16:30

Яркое шоу Drag Brunch Mtl с ведущей Barbada и приглашенными дрэг-квинами с 12:30 до 13:30

Детали мероприятия

Дата : Воскресенье, 2 марта 2025 года

: Воскресенье, 2 марта 2025 года Время : 11:30 – 16:30

: 11:30 – 16:30 Место : Time Out Market Montréal, 705 Rue Sainte-Catherine Ouest

: Time Out Market Montréal, 705 Rue Sainte-Catherine Ouest Вход: Бесплатный

Организаторы рекомендуют прибыть к открытию, чтобы гарантированно получить места.

“Это мероприятие – прекрасная возможность для монреальцев насладиться лучшими кулинарными творениями города в атмосфере праздника и веселья”, – отмечает Жюли Лефевр, представитель Time Out Market Montréal.

Ожидается, что “Drag Brunch X Brunch en Lumière” привлечет тысячи посетителей и станет одним из самых ярких событий весны в Монреале.

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