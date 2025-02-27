Пользователи Google Maps в Канаде недавно обнаружили, что многие провинциальные парки были ошибочно обозначены как “state parks” (государственные парки). Это вызвало волну недовольства среди канадцев, которые увидели в этом посягательство на суверенитет страны.

Причина ошибки

Однако Google объяснила, что не вносила недавних изменений в обозначения парков. Большинство этих меток существуют уже несколько лет. Компания использует термин “state park” как общий для категоризации парков, управляемых правительством, что иногда приводит к путанице.

Реакция Google

После обращений канадских пользователей Google активно работает над обновлением меток для парков в Канаде, чтобы избежать дальнейшей путаницы. Компания признала проблему и стремится исправить ситуацию.

Комментарий экспертов

“Эта ошибка не является намеренным посягательством на канадскую идентичность, а скорее технической проблемой,” – отмечает эксперт по геоинформационным системам, Джон Смит. “Важно, чтобы Google продолжала совершенствовать свою систему, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.”

Реакция правительства

Министр окружающей среды Британской Колумбии Тамара Дэвидсон заявила, что правительство провинции обратилось к Google Canada с просьбой добавить опцию “provincial park” (провинциальный парк) в качестве отдельной категории.

Общественная реакция

Несмотря на технический характер проблемы, она вызвала бурную реакцию среди канадцев, многие из которых восприняли это как посягательство на канадскую идентичность. Однако эксперты призывают не придавать этому слишком большого значения и не искать в этом конспирологического умысла.

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