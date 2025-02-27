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Новости MONOKIINI приглашает на мастер-класс по гончарному искусству

MONOKIINI приглашает на мастер-класс по гончарному искусству

Степан Артемьевский Фев 27, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

25 марта в Time Out Market Montréal состоится уникальное мероприятие для любителей искусства и творчества. Компания MONOKIINI организует мастер-класс по гончарному делу, совмещенный с дегустацией вин.

 

Что ждет участников?

  • Создание собственного керамического изделия
  • Профессиональное руководство на каждом этапе
  • Бокал вина на выбор
  • 500 г глины и все необходимые инструменты

“Это отличная возможность раскрыть свой творческий потенциал в непринужденной обстановке”, – комментирует Мари Дюпон, организатор мероприятия.

Важные детали

  • Длительность обжига и глазурования: 4-6 недель
  • Возможность забрать изделие в студии или заказать доставку
  • Отмена брони невозможна, но ее можно передать другому лицу

Предупреждение

Организаторы отмечают, что не несут ответственности за возможные дефекты, возникшие при обжиге, но обещают компенсацию в случае серьезных повреждений.

Фото и видео

Участники дают согласие на фото- и видеосъемку мероприятия для маркетинговых целей MONOKIINI.

Это мероприятие обещает стать ярким событием весны, объединяющим искусство, вино и хорошую компанию. Количество мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют бронировать заранее.

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