MONOKIINI приглашает на мастер-класс по гончарному искусству

Что ждет участников?
- Создание собственного керамического изделия
- Профессиональное руководство на каждом этапе
- Бокал вина на выбор
- 500 г глины и все необходимые инструменты
“Это отличная возможность раскрыть свой творческий потенциал в непринужденной обстановке”, – комментирует Мари Дюпон, организатор мероприятия.
Важные детали
- Длительность обжига и глазурования: 4-6 недель
- Возможность забрать изделие в студии или заказать доставку
- Отмена брони невозможна, но ее можно передать другому лицу
Предупреждение
Организаторы отмечают, что не несут ответственности за возможные дефекты, возникшие при обжиге, но обещают компенсацию в случае серьезных повреждений.
Фото и видео
Участники дают согласие на фото- и видеосъемку мероприятия для маркетинговых целей MONOKIINI.
Это мероприятие обещает стать ярким событием весны, объединяющим искусство, вино и хорошую компанию. Количество мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют бронировать заранее.
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