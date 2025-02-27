MONOKIINI приглашает на мастер-класс по гончарному искусству

25 марта в Time Out Market Montréal состоится уникальное мероприятие для любителей искусства и творчества. Компания MONOKIINI организует мастер-класс по гончарному делу, совмещенный с дегустацией вин.

Что ждет участников?

Создание собственного керамического изделия

Профессиональное руководство на каждом этапе

Бокал вина на выбор

500 г глины и все необходимые инструменты

“Это отличная возможность раскрыть свой творческий потенциал в непринужденной обстановке”, – комментирует Мари Дюпон, организатор мероприятия.

Важные детали

Длительность обжига и глазурования: 4-6 недель

Возможность забрать изделие в студии или заказать доставку

Отмена брони невозможна, но ее можно передать другому лицу

Предупреждение

Организаторы отмечают, что не несут ответственности за возможные дефекты, возникшие при обжиге, но обещают компенсацию в случае серьезных повреждений.

Фото и видео

Участники дают согласие на фото- и видеосъемку мероприятия для маркетинговых целей MONOKIINI.

Это мероприятие обещает стать ярким событием весны, объединяющим искусство, вино и хорошую компанию. Количество мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют бронировать заранее.

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