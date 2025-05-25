В Шербруке отменили запрет на аренду городских помещений для религиозных мероприятий

В Шербруке (Квебек) религиозные общины получили долгожданную свободу: теперь они могут арендовать для своих крупных собраний любые муниципальные помещения, а не только одно, как это было ранее.

Что изменилось?

На недавнем заседании городского совета был отменён действовавший с 2012 года запрет, согласно которому религиозным организациям запрещалось арендовать городские помещения для проведения мероприятий — в рамках политики светскости. Под запрет попадали такие пространства, как многофункциональные залы, конференц-залы, аудитории, спортзалы и арены.

Теперь религиозные группы могут пользоваться всеми этими помещениями наравне с другими организациями.

Почему это важно?

Эта новость стала настоящим облегчением для мусульманской общины региона. Их планы на празднование июньского религиозного праздника оказались под угрозой, когда привычный для них Центр ярмарок Шербрука (Centre de Foires de Sherbrooke) перешёл под управление города и, согласно старой политике, оказался недоступен для религиозных мероприятий.

Реакция общин

Представители различных религиозных групп, в том числе мусульманской, выразили благодарность городским властям за принятое решение. Теперь они могут планировать крупные собрания и праздники без страха остаться без подходящего помещения.

Значение для города

Отмена запрета — важный шаг к обеспечению равных прав для всех жителей Шербрука, независимо от их вероисповедания. Это решение способствует социальной интеграции, укрепляет чувство общности и уважения к культурному и религиозному многообразию города.

Теперь все религиозные организации Шербрука могут свободно арендовать городские площадки для своих мероприятий — это победа для местной демократии и толерантности.

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