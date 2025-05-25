В Монреале резко выросло число пожаров из-за литий-ионных аккумуляторов

Статистика и причины
- 2022 год: 24 пожара, связанных с литиевыми батареями
- 2023 год: 43 пожара
- 2024 год: 71 пожар
Основная причина — всё большая популярность микромобильности: электросамокаты, электровелосипеды и другие устройства, работающие на литий-ионных аккумуляторах. По мере роста их числа в городе увеличивается и риск возгораний.
Меры реагирования
SIM усиливает информационные кампании, чтобы повысить осведомлённость жителей о рисках и правилах безопасного обращения с такими батареями. Также ведомство работает над изменениями в городских правилах, чтобы ужесточить регулирование использования, хранения и утилизации литий-ионных аккумуляторов.
Крупные инциденты
Особое внимание к проблеме привлёк крупный пожар в сентябре 2024 года: на территории порта Монреаля загорелся контейнер с 15 000 кг литиевых аккумуляторов. В результате над восточной частью города поднялось облако токсичного дыма, что стало тревожным сигналом для всех служб и жителей.
Что делать жителям?
- Не заряжайте устройства с литиевыми батареями без присмотра и на ночь.
- Используйте только оригинальные зарядные устройства.
- Не храните и не утилизируйте повреждённые аккумуляторы дома.
- Следуйте инструкциям по хранению и утилизации батарей.
Заключение
Рост числа пожаров из-за литий-ионных аккумуляторов — новая городская реальность, требующая внимания как со стороны властей, так и каждого жителя. Безопасное обращение с такими батареями и соблюдение новых правил помогут снизить риски для всех монреальцев.
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