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Новости В Монреале резко выросло число пожаров из-за литий-ионных аккумуляторов

В Монреале резко выросло число пожаров из-за литий-ионных аккумуляторов

Виктория Христова Май 25, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 21 Просмотров

В Монреале отмечается тревожный рост числа пожаров, вызванных литий-ионными аккумуляторами. Об этом говорится в ежегодном отчёте Службы пожарной безопасности Монреаля (Service de sécurité incendie de Montréal, SIM), согласно которому за последние два года количество таких инцидентов увеличилось на 195%.

 

Статистика и причины

  • 2022 год: 24 пожара, связанных с литиевыми батареями
  • 2023 год: 43 пожара
  • 2024 год: 71 пожар

Основная причина — всё большая популярность микромобильности: электросамокаты, электровелосипеды и другие устройства, работающие на литий-ионных аккумуляторах. По мере роста их числа в городе увеличивается и риск возгораний.

Меры реагирования

SIM усиливает информационные кампании, чтобы повысить осведомлённость жителей о рисках и правилах безопасного обращения с такими батареями. Также ведомство работает над изменениями в городских правилах, чтобы ужесточить регулирование использования, хранения и утилизации литий-ионных аккумуляторов.

Крупные инциденты

Особое внимание к проблеме привлёк крупный пожар в сентябре 2024 года: на территории порта Монреаля загорелся контейнер с 15 000 кг литиевых аккумуляторов. В результате над восточной частью города поднялось облако токсичного дыма, что стало тревожным сигналом для всех служб и жителей.

Что делать жителям?

  • Не заряжайте устройства с литиевыми батареями без присмотра и на ночь.
  • Используйте только оригинальные зарядные устройства.
  • Не храните и не утилизируйте повреждённые аккумуляторы дома.
  • Следуйте инструкциям по хранению и утилизации батарей.

Заключение

Рост числа пожаров из-за литий-ионных аккумуляторов — новая городская реальность, требующая внимания как со стороны властей, так и каждого жителя. Безопасное обращение с такими батареями и соблюдение новых правил помогут снизить риски для всех монреальцев.

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