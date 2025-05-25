Как площадка Giant Steps в Монреале меняет представление об инклюзивной игре

В Монреале на территории школы Giant Steps появилась уникальная игровая площадка, которая задаёт новый стандарт для инклюзивных пространств на открытом воздухе — не только для детей с аутизмом, но и для всех детей.

Дизайн для всех

Площадка спроектирована с учётом разнообразных потребностей: здесь есть природные элементы, сенсорное оборудование, тихие зоны для отдыха и лазательные конструкции. Всё это создано для учеников школы, которые находятся в спектре аутизма, но такие решения могут стать примером для любых детских площадок.

Уроки для других пространств

Эксперты называют площадку “золотым стандартом” инклюзивного дизайна. Здесь предусмотрены зоны уединения, но с возможностью наблюдения, разные уровни высоты, а также варианты для параллельной игры — когда дети могут играть рядом, но не обязательно вместе.

Самостоятельность и “рискованная” игра

Родители и педагоги подчеркивают, что важно давать детям возможность для самостоятельности и так называемой “рискованной игры” — когда ребёнок может попробовать что-то новое, преодолеть страх, научиться принимать решения и оценивать риски. Это помогает развивать уверенность и самостоятельность, особенно для детей, которых часто чрезмерно опекают из-за диагноза.

Свободная игра и творчество

На площадке используются “свободные элементы” — коробки, верёвки и другие предметы, которые можно использовать по-разному. Такой подход стимулирует творчество, сотрудничество и позволяет каждому ребёнку найти свой способ игры, не боясь ошибиться.

Радость, свобода и рост

Главная цель площадки — не только доступность, но и радость, удивление, свобода быть собой. Здесь каждый ребёнок может выбирать, как и с кем играть, пробовать новое, учиться и расти. Как говорит директор по исследованиям и инновациям Giant Steps Томас Хендерсон: “Игра на свежем воздухе позволяет детям быть собой, проявлять инициативу и чувствовать себя свободными.”

Этот подход приносит пользу не только детям с аутизмом, но и задаёт важный пример для всех инклюзивных общественных пространств.

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