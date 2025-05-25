Национальные парки Квебека: идеи для семейного отдыха и “staycation” этим летом

До летних каникул остался всего месяц, и многие семьи уже строят планы на отпуск. Сеть национальных парков и кемпингов Квебека — SÉPAQ — приглашает жителей открыть для себя новые варианты отдыха и активности, не выезжая далеко за пределы провинции.

7 000 кемпингов по всему Квебеку

SÉPAQ предлагает более 7 000 кемпингов по всей провинции. Например, в парке Îles de Boucherville, всего в 20 минутах от центра Монреаля, можно отправиться в каноэ-кампинг и доплыть до своей палатки на веслах. Любителям велопрогулок понравится формат “байк-кампинг” — вы добираетесь до своего места на велосипеде.

Готовые решения для новичков

Тем, кто не хочет брать с собой много снаряжения, SÉPAQ предлагает “готовые к проживанию” юниты: деревянные домики с кроватями, матрасами и всей необходимой кухонной утварью. В некоторых парках есть уютные домики, где можно укрыться в дождливую погоду, а также зоны для автодомов и отдельные участки для палаток.

Для каждого — свой парк и маршрут

На сайте SÉPAQ можно выбрать парк по карте и подобрать отдых по душе: прогулки по лесным тропам, мастер-классы по рыбалке, смотровые башни, маршруты с элементами культурного наследия коренных народов. Хотите быть ближе к городу или, наоборот, уехать подальше от цивилизации — выбор за вами.

Актуальная информация и гарантии

Несмотря на недавнюю забастовку в некоторых природных резерватах, SÉPAQ работает над тем, чтобы все гости могли без проблем перенести или отменить бронирование в случае новых трудовых споров.

Лето 2025: время открывать новое рядом с домом!

В этом году идея “staycation” особенно популярна. Как отмечают в SÉPAQ, бронирований много, но свободные места ещё есть. Не упустите шанс провести лето на природе, открывая для себя уникальные уголки Квебека — от гор и озёр до водопадов и фьордов.

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