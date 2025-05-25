В Монреале задержаны пятеро по делу о кражах у пожилых людей методом отвлечения внимания

Полиция Монреаля на этой неделе арестовала пятерых человек, подозреваемых в серии краж у пожилых людей с использованием метода отвлечения внимания. Эта волна преступлений вызвала тревогу по всей стране: ранее в этом году полиция Ванкувера, Калгари, Оттавы и района Большого Торонто уже предупреждала жителей о подобных схемах.

Детали задержания

В заявлении полиции Монреаля говорится, что во вторник и среду были задержаны три мужчины (34, 39 и 45 лет) и две женщины (36 и 37 лет). Троим из них предъявлены обвинения в краже на сумму менее 5 000 долларов, двое других отпущены под условия и предстанут перед судом позже.

В ходе обысков в пригороде Лонгёй, в районе Сен-Юбер, были изъяты три автомобиля, предположительно использовавшиеся при совершении преступлений.

Схема преступления

Злоумышленники подходили к потенциальной жертве под предлогом, например, просьбы подсказать дорогу, а затем предлагали в качестве “знака благодарности” дешевое украшение — цепочку или кольцо. Пока жертва примеряла “подарок”, преступники незаметно снимали с неё ценные украшения. После этого быстро скрывались на автомобиле, за рулём которого ждал сообщник.

Кто в зоне риска

В большинстве случаев жертвами становились пожилые люди, находившиеся в общественных местах в одиночестве — например, на парковках. Полиция Оттавы отмечает, что преступники часто используют обаяние и ловкость, чтобы расположить к себе жертву и отвлечь её внимание. Помимо украшений, целью могут стать кошельки, телефоны и сумки.

Предупреждение полиции

Полиция Монреаля продолжает расследование и не исключает, что есть ещё не заявленные случаи подобных краж. Правоохранители советуют быть особенно внимательными, не вступать в близкий контакт с незнакомцами, не примерять на себя чужие украшения и держать ценные вещи при себе.

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