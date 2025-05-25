Учёные McGill нашли биомаркеры для раннего выявления депрессии у подростков

Основные результаты:
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В исследовании участвовали 62 подростка (34 с депрессией и 28 без неё). Для анализа использовали простой и безболезненный метод: кровь брали из пальца, высушивали на бумаге и замораживали для дальнейшего изучения.
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Все девять микроРНК были значительно выше у подростков с депрессией по сравнению со здоровыми сверстниками.
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Три из этих молекул позволяли предсказать тяжесть депрессивных симптомов на срок до девяти месяцев вперёд, но не были связаны с тревожностью, что говорит об их специфичности для депрессии.
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Одна из молекул, miR-32-5p, оказалась связана с уменьшением объёма гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и эмоции, которая часто страдает при депрессии.
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Эти микроРНК не связаны с депрессией у взрослых, что указывает на уникальные биологические процессы в подростковом возрасте.
Почему это важно:
Обычно депрессию у подростков диагностируют на основе опросов и жалоб, что может привести к задержке помощи, если подросток не осознаёт или скрывает свои проблемы. Анализ крови может стать объективным инструментом раннего выявления риска и позволит вовремя оказать поддержку, пока симптомы не стали тяжёлыми и трудно поддающимися лечению.
Практические преимущества:
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Метод с высушенными каплями крови минимально инвазивен, прост в хранении и транспортировке, а также подходит для массового скрининга — например, в школах или отдалённых регионах.
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Точность метода — 71% при различении подростков с депрессией и без неё, однако для подтверждения результатов нужны дополнительные исследования на более широких и разнообразных группах.
Дальнейшие шаги:
Команда Университета Макгилла под руководством доктора Сесилии Флорес и постдока Алисы Моргуновой расширяет исследование и уже набирает новых участников, чтобы подтвердить и уточнить полученные данные.
Это открытие может привести к созданию эффективных инструментов для ранней диагностики и профилактики депрессии у подростков, что способно изменить подход к психическому здоровью молодёжи.
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