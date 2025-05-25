Учёные McGill нашли биомаркеры для раннего выявления депрессии у подростков

Исследователи из Университета Макгилла сделали важное открытие: они выявили девять специфических молекул (микроРНК) в крови, уровень которых повышен у подростков с депрессией. Это открытие может помочь не только раньше диагностировать депрессию у подростков, но и прогнозировать, как будут развиваться симптомы со временем.

Основные результаты:

В исследовании участвовали 62 подростка (34 с депрессией и 28 без неё). Для анализа использовали простой и безболезненный метод: кровь брали из пальца, высушивали на бумаге и замораживали для дальнейшего изучения.

Все девять микроРНК были значительно выше у подростков с депрессией по сравнению со здоровыми сверстниками.

Три из этих молекул позволяли предсказать тяжесть депрессивных симптомов на срок до девяти месяцев вперёд, но не были связаны с тревожностью, что говорит об их специфичности для депрессии.

Одна из молекул, miR-32-5p, оказалась связана с уменьшением объёма гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и эмоции, которая часто страдает при депрессии.

Эти микроРНК не связаны с депрессией у взрослых, что указывает на уникальные биологические процессы в подростковом возрасте.

Почему это важно:

Обычно депрессию у подростков диагностируют на основе опросов и жалоб, что может привести к задержке помощи, если подросток не осознаёт или скрывает свои проблемы. Анализ крови может стать объективным инструментом раннего выявления риска и позволит вовремя оказать поддержку, пока симптомы не стали тяжёлыми и трудно поддающимися лечению.

Практические преимущества:

Метод с высушенными каплями крови минимально инвазивен, прост в хранении и транспортировке, а также подходит для массового скрининга — например, в школах или отдалённых регионах.

Точность метода — 71% при различении подростков с депрессией и без неё, однако для подтверждения результатов нужны дополнительные исследования на более широких и разнообразных группах.

Дальнейшие шаги:

Команда Университета Макгилла под руководством доктора Сесилии Флорес и постдока Алисы Моргуновой расширяет исследование и уже набирает новых участников, чтобы подтвердить и уточнить полученные данные.

Это открытие может привести к созданию эффективных инструментов для ранней диагностики и профилактики депрессии у подростков, что способно изменить подход к психическому здоровью молодёжи.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.