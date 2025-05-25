Волна ненависти против депутата в Квебеке после выступления против гомофобии и трансфобии

Депутат Национального собрания Квебека от Либеральной партии Дженнифер Маккарон столкнулась с потоком ненависти и оскорблений после своего выступления по случаю Международного дня борьбы с гомофобией и трансфобией. Маккарон, представляющая округ Westmount–Saint-Louis, впервые открыто рассказала, как подобные атаки в интернете сказываются не только на ней, но и на её семье, детях и коллегах .

После публикации видео её речи в социальных сетях, депутат получила сотни агрессивных и уничижительных сообщений. Пользователи называли её “мусором”, “сумасшедшей”, “старой каргой”, писали: “меня от неё тошнит”, “почему вы хотите нормализовать гомосексуальность?”, “почему большинство должно подчиняться безумию меньшинства?” и другие оскорбления. Некоторые сообщения доходили до нападок на её детей с аутизмом и обвиняли саму Маккарон в том, что она трансгендерная женщина.

“Каждый раз, когда я что-то публикую, я получаю столько ненависти, что начинаю сомневаться, стоит ли это делать, — призналась Маккарон. — Это задевает не только меня, но и мою семью, детей, коллег. Это эффект домино: страдает не один человек, а все вокруг”.

Несмотря на это, депутат считает, что подобная реакция лишь подтверждает необходимость продолжать просветительскую работу и открытый диалог о правах ЛГБТК+ людей. Она призвала лидеров всех партий — как премьер-министра, так и оппозицию — выступить с совместным заявлением не только о терпимости, но и о реальном уважении и включённости.

В своей речи Маккарон также осудила гомофобные высказывания среди школьников и подчеркнула: “Человек, которого вы любите, с кем делите жизнь, или то, как вы себя идентифицируете, — это ваше личное дело. Давайте вместе строить Квебек, где справедливость не зависит от того, кого вы любите, вашего пола или смелости быть собой”.

По словам представителей Либеральной партии, только на Facebook и Instagram было удалено не менее 100 оскорбительных комментариев.

Маккарон отмечает, что рост агрессии в сети связан с усилением правых настроений во всём мире, а анонимность интернета только подталкивает людей к травле. Она задаётся вопросом, стоит ли передавать некоторые сообщения полиции, ведь “есть пределы”.

Это не первый случай, когда женщины-политики в Квебеке публично говорят о волне ненависти в свой адрес. Подобные кампании травли усилились и во время пандемии, когда чиновники становились объектом агрессии из-за введённых мер.

Маккарон убеждена: несмотря на давление, важно продолжать защищать права и достоинство каждого, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

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