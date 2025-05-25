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Новости Сегодня — День филолога. Мы словом жжем сердца людей!

Сегодня — День филолога. Мы словом жжем сердца людей!

Виктория Христова Май 25, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 27 Просмотров

Если для вас не чужд этимологический словарь Фасмера, вы способны цитировать Тредиаковского в любой момент дня и ночи, а также горячо спорить о судьбе фонемы «Ы» — поздравляю, друзья, вы не просто филолог, вы настоящий хранитель языковых тайн! Ну, а мне – просто коллега!

 

А если ваши друзья не понимают разницы между «Юсом малым» и «Юсом большим»(по секрету, в честь праздника, это «У» и «Я»), не спешите их осуждать — просто пригласите на чашечку черного (крепкого, вкусного, дымящегося, -мужского рода) кофе и расскажите, почему с буквы «Й» в русском языке начинается всего 74 слова. Одно, кстати, интересное, я вам подскажу – йодль!

День филолога — это не только повод вспомнить великие имена: Ломоносова, который придумал, как правильно склонять слова и писать стихи; Лихачёва, открывшего нам красоту древнерусских текстов и ставшего символом интеллектуальной совести; Виноградова, изучавшего историю языка так, будто это детектив; и, в конце концов, Якобсона, который доказал, что структура — это не только про балет, но и про язык.

Это праздник всех, кто бережёт живую ткань речи, открывает новые смыслы в текстах и учит нас понимать силу слова. Да, между прочим, и не забывать, что слово «самолёт» придумал поэт, а не инженер. И звали его – Василий Каменский. Да-да, тот самый, который хмурых людей называл объедками картофеля!)

Ещё до того, как мы начали гуглить (в смысле – искать), что значит «заморить червячка» или «зарубить на носу», люди аккуратно записывали такие выражения в специальные тетрадки — глоссарии. Слово это пришло из греческого языка и буквально означает «редкое слово». Первый глоссарий появился аж в III веке до н. э. в Александрийской школе филологии, где пытались объяснить, что же хотел сказать Гомер. И, возможно, почему его герои так любили эпитеты.

Сегодня наши глоссарии – это словари крыталых выражений. И я обожаю в них рыться в поисках чего-то интересного, и как нынче любят говорить – вкусного!

Ну, что еще сказать о нем, любимом нашем? Ну, например то, что точное количество слов в русском языке определить невозможно: оценки варьируются, но большинство специалистов называют минимум 200 000 слов, а с учетом диалектов — до 400 000. А словарный запас образованного человека — около 11–12 тысяч слов, из которых активно используется примерно 6 тысяч. Так что нам всем есть, куда расти!

Почти все слова, начинающиеся на «А» в русском языке заимствованы. Исключения — «аз», «азбука», «авось», «аж», а также междометия «ага» и «агу». Это же справедливо и для слов с буквой «Ф». Кстати, слово «флот» — единственное слово на букву «Ф» — в «Сказке о царе Салтане» нашего великого Сан Сергеича! Никогда не задумывались, что слова «флот» и «плот» — почти родня? Вот вам пища!)

И кто из нас сегодня жалуется, что русский язык сложен, то задумайтесь о том, насколько его облегчила нынешняя жизнь. Ведь изначально в нем было не шесть, а пятнадцать падежей. Шесть мы знаем, учили-плавали. А остальные — звательный, ждательный, количественно-отделительный, счетный, разделительный, превратительный, лишительный, местный, одолжительный — встречаются в грамматике древнерусского языка, которая была еще сложнее современной. Но безумно интересной!

Так что, дорогие филологи и просто любители языка, пусть в вашей жизни будет больше слов, которые хочется записать в личный глоссарий счастья. Пусть ваш внутренний Ломоносов всегда находит правильное склонение, а его сосед — Лихачёв — красоту даже в самом простом тексте.

С праздником, коллеги по любви к слову! И просто те, кто глаголом жжет сердца людей!

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