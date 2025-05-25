Сегодня — День филолога. Мы словом жжем сердца людей!

Если для вас не чужд этимологический словарь Фасмера, вы способны цитировать Тредиаковского в любой момент дня и ночи, а также горячо спорить о судьбе фонемы «Ы» — поздравляю, друзья, вы не просто филолог, вы настоящий хранитель языковых тайн! Ну, а мне – просто коллега!

А если ваши друзья не понимают разницы между «Юсом малым» и «Юсом большим»(по секрету, в честь праздника, это «У» и «Я»), не спешите их осуждать — просто пригласите на чашечку черного (крепкого, вкусного, дымящегося, -мужского рода) кофе и расскажите, почему с буквы «Й» в русском языке начинается всего 74 слова. Одно, кстати, интересное, я вам подскажу – йодль!

День филолога — это не только повод вспомнить великие имена: Ломоносова, который придумал, как правильно склонять слова и писать стихи; Лихачёва, открывшего нам красоту древнерусских текстов и ставшего символом интеллектуальной совести; Виноградова, изучавшего историю языка так, будто это детектив; и, в конце концов, Якобсона, который доказал, что структура — это не только про балет, но и про язык.

Это праздник всех, кто бережёт живую ткань речи, открывает новые смыслы в текстах и учит нас понимать силу слова. Да, между прочим, и не забывать, что слово «самолёт» придумал поэт, а не инженер. И звали его – Василий Каменский. Да-да, тот самый, который хмурых людей называл объедками картофеля!)

Ещё до того, как мы начали гуглить (в смысле – искать), что значит «заморить червячка» или «зарубить на носу», люди аккуратно записывали такие выражения в специальные тетрадки — глоссарии. Слово это пришло из греческого языка и буквально означает «редкое слово». Первый глоссарий появился аж в III веке до н. э. в Александрийской школе филологии, где пытались объяснить, что же хотел сказать Гомер. И, возможно, почему его герои так любили эпитеты.

Сегодня наши глоссарии – это словари крыталых выражений. И я обожаю в них рыться в поисках чего-то интересного, и как нынче любят говорить – вкусного!

Ну, что еще сказать о нем, любимом нашем? Ну, например то, что точное количество слов в русском языке определить невозможно: оценки варьируются, но большинство специалистов называют минимум 200 000 слов, а с учетом диалектов — до 400 000. А словарный запас образованного человека — около 11–12 тысяч слов, из которых активно используется примерно 6 тысяч. Так что нам всем есть, куда расти!

Почти все слова, начинающиеся на «А» в русском языке заимствованы. Исключения — «аз», «азбука», «авось», «аж», а также междометия «ага» и «агу». Это же справедливо и для слов с буквой «Ф». Кстати, слово «флот» — единственное слово на букву «Ф» — в «Сказке о царе Салтане» нашего великого Сан Сергеича! Никогда не задумывались, что слова «флот» и «плот» — почти родня? Вот вам пища!)

И кто из нас сегодня жалуется, что русский язык сложен, то задумайтесь о том, насколько его облегчила нынешняя жизнь. Ведь изначально в нем было не шесть, а пятнадцать падежей. Шесть мы знаем, учили-плавали. А остальные — звательный, ждательный, количественно-отделительный, счетный, разделительный, превратительный, лишительный, местный, одолжительный — встречаются в грамматике древнерусского языка, которая была еще сложнее современной. Но безумно интересной!

Так что, дорогие филологи и просто любители языка, пусть в вашей жизни будет больше слов, которые хочется записать в личный глоссарий счастья. Пусть ваш внутренний Ломоносов всегда находит правильное склонение, а его сосед — Лихачёв — красоту даже в самом простом тексте.

С праздником, коллеги по любви к слову! И просто те, кто глаголом жжет сердца людей!

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