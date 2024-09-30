Королева Камилла против встреч супруга с принцем Гарри

Говорят, что Кейт Миддлтон и Карл III начали переговоры о возвращении Гарри в семью.
В то время как принц Уильям решительно против примирения с младшим братом, его жена и отец придерживаются другого мнения.
Однако теперь стало известно, что не только Уильям против воссоединения.
Согласно информации от RadarOnline, королева Камилла беспокоится о прибытии Гарри в Лондон и настойчиво советует своему супругу избегать встречи с сыном, что затрудняет их примирение.
Камилла не против возвращения Гарри, но осознает, что общение с младшим сыном создаст Карлу значительный дискомфорт и вымотает его.
В условиях лечения монарха от рака это последнее, что ему нужно. В данный момент Камилла исполняет роль «плохого полицейского», призывая короля не спешить с решениями относительно Гарри.
Тем не менее, Карл настроен решительно.
«Король стремится к христианскому примирению, и его болезнь только усилила это желание. Он хочет решить этот вопрос, поскольку это крайне важно для стабильности монархии», — рассказал источник.
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