Королева Камилла против встреч супруга с принцем Гарри

Члены королевской семьи, похоже, настолько устали от «проблемы Гарри», что были бы рады положить конец всем скандалам, связанным с опальным герцогом Сассекским, и восстановить отношения.

Говорят, что Кейт Миддлтон и Карл III начали переговоры о возвращении Гарри в семью.

В то время как принц Уильям решительно против примирения с младшим братом, его жена и отец придерживаются другого мнения.

Однако теперь стало известно, что не только Уильям против воссоединения.

Согласно информации от RadarOnline, королева Камилла беспокоится о прибытии Гарри в Лондон и настойчиво советует своему супругу избегать встречи с сыном, что затрудняет их примирение.

Камилла не против возвращения Гарри, но осознает, что общение с младшим сыном создаст Карлу значительный дискомфорт и вымотает его.

В условиях лечения монарха от рака это последнее, что ему нужно. В данный момент Камилла исполняет роль «плохого полицейского», призывая короля не спешить с решениями относительно Гарри.

Тем не менее, Карл настроен решительно.

«Король стремится к христианскому примирению, и его болезнь только усилила это желание. Он хочет решить этот вопрос, поскольку это крайне важно для стабильности монархии», — рассказал источник.

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