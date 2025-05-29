Лесные пожары в Альберте: нефтяная отрасль вновь под угрозой

В канадской провинции Альберта разгорелся крупный лесной пожар, который уже охватил около 1600 гектаров леса и вплотную подобрался к городу Суон-Хиллз — огонь находится всего в 7 километрах от населённого пункта. Власти объявили обязательную эвакуацию для 1200 жителей города, разместив их в специальном центре в Уайткорте.

Вынужденная остановка нефтедобычи

Из-за угрозы распространения огня нефтегазовая компания Aspenleaf Energy временно приостановила работу своих скважин, снизив добычу на 4000 баррелей нефти в сутки. Как пояснил глава компании Брайан Гулд, пожар начался всего в 10 километрах от производственных объектов, и решение о закрытии было принято ради безопасности сотрудников. Персонал был эвакуирован одним из первых. Другая крупная компания, Canadian Natural Resources, также работает в этом районе, однако пока не прокомментировала ситуацию.

Масштабы и последствия пожаров

Пожары в Альберте ежегодно угрожают не только экосистеме, но и ключевым объектам энергетической инфраструктуры. В регионе зафиксировано сразу несколько очагов возгорания: помимо пожара у Суон-Хиллз, на западе провинции в округе Йеллоухед горит ещё 390 гектаров леса. В целом в Альберте сейчас действуют четыре неконтролируемых пожара, один из которых вплотную подошёл к буровой установке Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) — менее чем в 500 метрах от объекта.

Экономические риски и опыт прошлых лет

Подобные чрезвычайные ситуации для Альберты не редкость. В 2024 году из-за пожаров компания Suncor Energy уже вынуждена была сокращать добычу. В 2023 году лесные пожары привели к остановке добычи 319 тысяч баррелей нефти в сутки — это 3,7% всей канадской добычи. Самым разрушительным стал пожар 2016 года, когда были разрушены части города Форт-Мак-Мюррей и остановлена добыча 1 миллиона баррелей в день, что нанесло серьёзный экономический ущерб.

Борьба с огнём и перспективы

Пожарные команды и волонтёры продолжают борьбу с пламенем, однако сильный ветер и засушливая погода затрудняют локализацию огня. Власти призывают жителей региона соблюдать осторожность и быть готовыми к возможному расширению зоны эвакуации. Пока неизвестно, когда удастся полностью взять ситуацию под контроль и восстановить работу нефтяных предприятий.

Лесные пожары вновь напоминают о высокой уязвимости энергетической отрасли Канады перед природными катастрофами и необходимости постоянной готовности к подобным угрозам.

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