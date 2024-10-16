Полиция Монреаля расследует уголовное дело о пожаре в Ахунтсик-Картьервилле

Пожарные из пожарной службы Монреаля потушили возгорание в пустующем здании в районе Ахунтсик – Картьервиль в воскресенье вечером .

В 8:30 вечера в службу 911 поступил звонок о пожаре в здании на Восточном бульваре Кремази, недалеко от авеню Шатобриан.

“Похоже, что несколько человек, скваттеры, вошли в здание и, возможно, развели огонь, чтобы согреться”, – сказал представитель полиции Монреаля (SPVM) Мануэль Кутюр.

Зданию был нанесен значительный ущерб, но сообщений о пострадавших не поступало.

Полиция подтвердила, что в том же месте, где располагалось бывшее похоронное бюро, были и другие пожары, но не сильно серьезные.

Более 60 пожарных были направлены на то, чтобы взять пламя под контроль.

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