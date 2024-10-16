Канадский суд рассмотрит вопрос о том, когда несовершеннолетние могут быть осуждены как совершеннолетние

Во вторник высший суд Канады заслушает аргументы о том, когда молодой человек может считаться совершеннолетним для целей вынесения приговора.

В результате Канада может изменить порядок вынесения приговоров молодежи и, как сообщил агентству Reuters адвокат, может стать примером для подражания для других западных стран.

Речь идет о делах И.М. и С.Б., двух молодых людей, личности которых не могут быть установлены в соответствии с канадским законодательством, поскольку преступления, за которые они были осуждены, были совершены, когда они были несовершеннолетними.

И.М. был признан виновным в убийстве первой степени после нанесения ножевого ранения в 2011 году, когда ему было 17 лет.

С.Б. был признан виновным в убийстве первой степени после стрельбы в 2010 году, когда ему было 16 лет.

Оба были приговорены, став взрослыми, к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение сроком на 10 лет.

Они обжалуют свои приговоры в Верховном суде Канады, утверждая, что прокуроры не выполнили свои обязательства по опровержению презумпции “меньшей моральной виновности обвиняемых”.

Согласно канадскому законодательству, люди, обвиняемые в преступлениях, совершенных в возрасте до 18 лет, считаются менее виновными в своих действиях из-за их незрелости. Прокурор может ходатайствовать о том, чтобы с ними обращались как со взрослыми.

Решением Верховного суда от 2008 года на прокуроров было возложено бремя опровержения презумпции моральной невиновности подростка, с тем чтобы к нему относились как к взрослому.

Юристы I.M. и S.B. утверждают, что планка для опровержения этой презумпции должна быть высокой и требовать представления экспертных доказательств.

Они также утверждают, что недостаточно, чтобы преступление было серьезным: молодой человек должен обладать достаточной зрелостью, чтобы быть осужденным как взрослый.

В своем судебном иске правительство утверждает, что серьезность преступления имеет отношение к оценке моральной виновности, что экспертные заключения не требуются и что И.М. и С.Б. были должным образом осуждены, будучи взрослыми.

По словам профессора права Университета Британской Колумбии Дебры Паркес, молодые люди, осужденные за серьезные преступления, обычно получают наказание в зрелом возрасте. Из 102 дел об убийствах, в которых участвовали молодые люди, которые она изучала, прокуроры добивались вынесения приговоров для взрослых в 89 случаях, и они были вынесены в 62, и все они были пожизненными.

“На самом деле, это скорее норма – выносить приговоры молодым людям как взрослым, когда их обвиняют в убийстве”, – сказала она.

Надер Хасан, адвокат I.M., сказал, что решение Верховного суда могло бы прояснить, когда ребенок может быть приговорен как взрослый, что сейчас делается непоследовательно.

“Следует исходить из того, что детей приговаривают как детей, если только нет действительно веской причины этого не делать. И эта действительно веская причина должна быть представлена в виде экспертного заключения”, – сказал он.

“Я надеюсь, что это дело, если мы добьемся успеха и если мы начнем видеть больше приговоров для молодежи, может послужить положительным примером того, какими должны быть приговоры для молодежи при демократии”.

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