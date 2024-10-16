С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает дождливая осенняя среда. Утром 5°C, Днём 10°C, Вечером 6°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Один из самых популярных продуктов в мире – это, конечно же, хлеб. Поэтому не удивительно, что у него есть и свой праздник – Всемирный день хлеба (World Bread Day), который отмечается ежегодно 16 октября.

Всемирный день продовольствия (World Food Day), отмечаемый ежегодно 16 октября, был провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций.

16 октября отмечается весьма необычный и новый праздник – День нетворкинга, или День расширения деловых связей.

Ежегодно 16 октября в ряде стран отмечается День Шефа или, как его еще называют, Национальный день Босса (National Boss’s Day) — профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.

16 октября отмечается День аллерголога. Этот неофициальный профессиональный праздник отмечают аллергологи и иммунологи – врачи, занимающиеся лечением и профилактикой аллергических реакций организма и нарушений иммунной системы человека.

В этот день отмечается память святого Дионисия Ареопагита, жившего в Афинах в 1 веке. Согласно преданию, Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом своего города. В 95 году папа Климент отправил святителя в Галлию проповедовать христианство.

Трагическая любовь отразилась в романе «Джен Эйр» («Джейн Эйр», англ. Jane Eyre), который впервые был опубликован 16 октября 1847 года в лондонском издательстве «Смит, Элдер и Ко» (Smith, Elder & Company). Имя автора было скрыто под псевдонимом Каррер Белл (Currer Bell).

Впервые мир услышал позывные «Юности» 16 октября 1962 года. Ими стала мелодия «Песни о тревожной молодости» Александры Пахмутовой. И, безусловно, уже она дарила своим слушателям особый настрой — «и снег, и ветер, и звёзд ночной полёт…».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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