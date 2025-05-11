Прогноз погоды в Монреале на ближайшие дни

В ближайшие дни в Монреале ожидается постепенное улучшение погодных условий с преобладанием солнечной и тёплой погоды, что создаст комфортные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Сегодня, в воскресенье, 11 мая 2025 года, температура воздуха будет колебаться около +16…+17°C днём и +5…+7°C ночью. Небо преимущественно ясное, осадков не ожидается. Ветер слабый, северо-западного направления.

В понедельник, 12 мая, температура повысится до +18…+19°C днём и +7…+8°C ночью. Солнечная погода сохранится, возможна лёгкая переменная облачность.

Во вторник и среду, 13 и 14 мая, воздух прогреется до +20…+22°C, ночные температуры будут держаться в районе +8…+10°C. Осадков не прогнозируется, небо будет преимущественно ясным.

В четверг, 15 мая, ожидается небольшое похолодание до +18°C днём, но ночные температуры останутся комфортными — около +10°C. Возможна переменная облачность, без существенных осадков.

В пятницу, 16 мая, снова потеплеет до +19…+20°C, но прогнозируются небольшие дожди.

Таким образом, неделя обещает быть тёплой и преимущественно сухой, что позволит жителям и гостям города насладиться майской природой и подготовиться к летнему сезону.

Резюме: В ближайшие дни в Монреале ожидается преимущественно солнечная и тёплая погода с дневными температурами около +16…+22°C и ночными — +5…+10°C. Небольшие осадки возможны лишь к концу недели.

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