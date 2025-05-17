Канада Пост может отказаться от доставки писем до двери: что предлагает комиссия

Канада Пост и профсоюз, представляющий её сотрудников, вновь оказались на грани забастовки. На фоне напряжённых переговоров независимая комиссия по изучению финансового состояния государственной почтовой корпорации представила свой доклад, который может привести к серьёзным изменениям в работе почты по всей стране.

Отказ от доставки писем до двери

В докладе, подготовленном промышленным комиссаром Уильямом Капланом, предлагается прекратить ежедневную доставку писем непосредственно к дверям частных домов. Это решение объясняется тяжёлым финансовым положением Канада Пост, которое в отчёте названо «кризисом существования». По мнению комиссии, сохранение нынешних стандартов доставки становится экономически невозможным, и корпорации необходимы фундаментальные перемены для выживания без постоянной господдержки.

Сохранение доставки для бизнеса

В то же время доклад подчёркивает важность сохранения ежедневной доставки корреспонденции для коммерческих организаций. Это необходимо для поддержки деловой активности и стабильной работы бизнеса по всей стране.

Дополнительные предложения

Комиссия рекомендует снять мораторий на закрытие сельских почтовых отделений и переход на коллективные почтовые ящики (community mailboxes) там, где это возможно.

Для людей с ограниченной подвижностью или инвалидностью предусмотрена специальная программа доставки, чтобы обеспечить их доступ к почтовым услугам.

Предлагается внести изменения в устав корпорации, чтобы стандарты доставки соответствовали её финансовым возможностям, а не оставались «невыполнимыми обязательствами».

Контекст: трудовой конфликт и финансовое давление

Доклад был опубликован на фоне острой фазы переговоров между Канада Пост и Канадским союзом почтовых работников (CUPW). Срок действия коллективного договора истекает 22 мая 2025 года, и угроза новой забастовки становится всё реальнее.

Ключевые спорные вопросы — оплата труда, использование временных работников, работа по выходным, льготы, пенсии и общее финансовое состояние корпорации. За последние три месяца перед предыдущей забастовкой Канада Пост зафиксировала убытки в размере 315 миллионов долларов, что подчёркивает необходимость срочных мер по сокращению расходов.

Последствия и реакция

Если рекомендации комиссии будут реализованы, это радикально изменит привычную систему доставки корреспонденции для миллионов канадцев. Переход на коллективные почтовые ящики позволит значительно сократить расходы и стабилизировать финансовое положение корпорации, но вызовет недовольство среди работников и части населения.

Профсоюз уже выразил разочарование содержанием доклада, считая, что он в основном поддерживает позицию работодателя и не оставляет пространства для удовлетворения требований работников.

Сводная таблица: предлагаемые изменения

Тип услуги Текущее положение Рекомендация комиссии Доставка писем в дома Ежедневно до двери Отказаться, перейти на ящики Доставка писем бизнесу Ежедневно до двери Сохранить Сельские почтовые отделения Мораторий на закрытие Снять мораторий Коллективные почтовые ящики Мораторий на внедрение Снять мораторий

Заключение

Доклад комиссии может стать поворотным моментом для Канада Пост, предлагая масштабные изменения ради спасения национальной почтовой службы. Вопрос о балансе между финансовой устойчивостью и качеством обслуживания остаётся открытым, а судьба привычной доставки писем до двери — под вопросом.

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