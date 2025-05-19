В Гаспе пойман редчайший оранжевый омар

На первый взгляд этот омар ничем не отличается от обычного — его панцирь такого же ярко-оранжевого цвета, как у только что сваренного в кипятке ракообразного. Но главное чудо в том, что этого омара выловили живым — и он уже был такого цвета!
Оранжевые омары встречаются в природе крайне редко. Если синие и жёлтые экземпляры иногда попадаются рыбакам благодаря генетическим особенностям, то оранжевые считаются настоящей сенсацией: по оценкам специалистов, такой омар встречается примерно один на 30 миллионов.
Неудивительно, что находка Жалбера стала настоящей сенсацией среди местных рыбаков и покупателей. Многие специально заходят на рынок, чтобы увидеть необычного морского жителя своими глазами.
Пока что редкий омар живёт в аквариуме на рыбном рынке, привлекая посетителей и напоминая всем, насколько удивительной и непредсказуемой может быть природа океана.
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