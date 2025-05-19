В Гаспе пойман редчайший оранжевый омар

До прошлой недели опытный торговец рыбой Ивон Жалбер за 40 лет работы ни разу не встречал оранжевого омара. «Это действительно редкость. Бывали жёлтые, бывали синие, но оранжевого — никогда», — рассказывает Жалбер, директор рыбного рынка Les Pêcheries Gaspésiennes de Rivière-au-Renard в Гаспе, Квебек.

На первый взгляд этот омар ничем не отличается от обычного — его панцирь такого же ярко-оранжевого цвета, как у только что сваренного в кипятке ракообразного. Но главное чудо в том, что этого омара выловили живым — и он уже был такого цвета!

Оранжевые омары встречаются в природе крайне редко. Если синие и жёлтые экземпляры иногда попадаются рыбакам благодаря генетическим особенностям, то оранжевые считаются настоящей сенсацией: по оценкам специалистов, такой омар встречается примерно один на 30 миллионов.

Неудивительно, что находка Жалбера стала настоящей сенсацией среди местных рыбаков и покупателей. Многие специально заходят на рынок, чтобы увидеть необычного морского жителя своими глазами.

Пока что редкий омар живёт в аквариуме на рыбном рынке, привлекая посетителей и напоминая всем, насколько удивительной и непредсказуемой может быть природа океана.

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