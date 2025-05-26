Рынок недвижимости Квебека в разгаре на фоне снижения процентных ставок

С недавним снижением процентных ставок рынок недвижимости Квебека переживает настоящий бум как в сфере продления ипотечных договоров, так и при покупке недвижимости. По словам ипотечного брокера Кэти Прово, которую пригласили в эфир QUB radio и телевидения, интерес к рынку огромен: «Сейчас очень много активности, снова наблюдается ажиотаж и множественные предложения по одной и той же недвижимости — такого мы не видели уже давно».

Возвращение ценовых войн и множественных предложений

Текущая ситуация напоминает годы высокой конкуренции, когда несколько покупателей боролись за один объект, что приводило к множественным предложениям и ценам выше оценочной стоимости. Этот феномен, который утих с ростом ставок в 2023–2024 годах, возвращается на фоне снижения ставок и восстановления уверенности покупателей.

Фиксированная или плавающая ставка: стратегический выбор

В условиях такого оживления многие заемщики задаются вопросом, что выбрать — фиксированную или плавающую ставку по ипотеке. Универсального ответа нет: всё зависит от финансовой ситуации, склонности к риску, планов на ближайшее будущее и экономических прогнозов.

По мнению брокера Яника Парента, выбор ставки — это как участие в хоккейном тотализаторе: у каждого своя ситуация. «Это вопрос порога терпимости к риску, а также того, что вы планируете делать с недвижимостью в краткосроке и среднесрочной перспективе. Хотите ли вы владеть объектом много лет или планируете быстро его продать?»

Кэти Прово соглашается: «Всё действительно зависит от ситуации клиента и его толерантности к риску. Можно ли выбрать плавающую ставку? Готовы ли вы к тому, что платеж может меняться? Есть ли у вас возможность платить больше, если ставка вырастет?»

Советы покупателям и владельцам недвижимости

Оцените свою толерантность к риску : если вы предпочитаете стабильность и предсказуемость, выбирайте фиксированную ставку. Если готовы к изменению платежей ради потенциальной экономии — рассмотрите плавающую.

Обратитесь к специалисту : ипотечный брокер поможет проанализировать вашу ситуацию и подобрать оптимальный вариант.

Будьте готовы действовать быстро: в условиях высокой конкуренции важно иметь одобрение по ипотеке и быть готовым сделать предложение сразу.

Вывод

Рынок недвижимости Квебека сейчас динамичен как никогда благодаря снижению ставок и возвращению доверия покупателей. Независимо от того, продлеваете ли вы ипотеку или ищете новый дом, важно быть информированным и принимать решения, исходя из своей личной ситуации.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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