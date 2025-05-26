Рынок недвижимости Квебека в разгаре на фоне снижения процентных ставок

Возвращение ценовых войн и множественных предложений
Текущая ситуация напоминает годы высокой конкуренции, когда несколько покупателей боролись за один объект, что приводило к множественным предложениям и ценам выше оценочной стоимости. Этот феномен, который утих с ростом ставок в 2023–2024 годах, возвращается на фоне снижения ставок и восстановления уверенности покупателей.
Фиксированная или плавающая ставка: стратегический выбор
В условиях такого оживления многие заемщики задаются вопросом, что выбрать — фиксированную или плавающую ставку по ипотеке. Универсального ответа нет: всё зависит от финансовой ситуации, склонности к риску, планов на ближайшее будущее и экономических прогнозов.
По мнению брокера Яника Парента, выбор ставки — это как участие в хоккейном тотализаторе: у каждого своя ситуация. «Это вопрос порога терпимости к риску, а также того, что вы планируете делать с недвижимостью в краткосроке и среднесрочной перспективе. Хотите ли вы владеть объектом много лет или планируете быстро его продать?»
Кэти Прово соглашается: «Всё действительно зависит от ситуации клиента и его толерантности к риску. Можно ли выбрать плавающую ставку? Готовы ли вы к тому, что платеж может меняться? Есть ли у вас возможность платить больше, если ставка вырастет?»
Советы покупателям и владельцам недвижимости
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Оцените свою толерантность к риску: если вы предпочитаете стабильность и предсказуемость, выбирайте фиксированную ставку. Если готовы к изменению платежей ради потенциальной экономии — рассмотрите плавающую.
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Обратитесь к специалисту: ипотечный брокер поможет проанализировать вашу ситуацию и подобрать оптимальный вариант.
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Будьте готовы действовать быстро: в условиях высокой конкуренции важно иметь одобрение по ипотеке и быть готовым сделать предложение сразу.
Вывод
Рынок недвижимости Квебека сейчас динамичен как никогда благодаря снижению ставок и возвращению доверия покупателей. Независимо от того, продлеваете ли вы ипотеку или ищете новый дом, важно быть информированным и принимать решения, исходя из своей личной ситуации.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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