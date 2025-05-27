Франк Зампино: новые юридические проблемы на фоне уголовного процесса

Бывший председатель исполнительного комитета Монреаля Франк Зампино оказался в центре сразу двух судебных разбирательств, которые могут серьёзно повлиять на его будущее и репутацию. Помимо уголовного дела, связанного с обвинениями в организации схемы сговоров при распределении городских инфраструктурных контрактов, Зампино также является ответчиком по гражданскому иску, поданному городом Монреалем.

Уголовное дело: обвинения в сговоре

С начала февраля в суде Монреаля рассматривается громкое уголовное дело, в рамках которого 65-летний Зампино обвиняется в руководстве схемой манипулирования тендерами на городские контракты. Следствие полагает, что под его руководством происходило распределение крупных инфраструктурных заказов с нарушением закона, что нанесло ущерб бюджету города и подорвало доверие к муниципальным властям.

На данный момент Зампино уже третий день даёт показания в свою защиту, отвечая на вопросы адвоката Филиппа Морно. Он последовательно отрицает свою вину и пытается убедить суд в отсутствии личной заинтересованности и нарушений с его стороны.

Гражданский иск: требования города

Однако уголовное дело — не единственная юридическая проблема бывшего чиновника. Как подтвердил сам Зампино во время допроса, он остаётся ответчиком и по гражданскому иску, который подан против него и других фигурантов городом Монреалем. В рамках этого иска муниципалитет требует возмещения ущерба, нанесённого предполагаемыми коррупционными действиями.

Последствия для города и общества

Дело Франка Зампино стало одним из самых обсуждаемых коррупционных скандалов последних лет в Монреале. Оно поднимает вопросы не только о прозрачности работы городских структур, но и о необходимости реформирования системы муниципальных закупок и усиления контроля над деятельностью чиновников.

Перспективы

Пока неизвестно, как завершится ни уголовное, ни гражданское разбирательство. Ясно одно: вне зависимости от исхода, дело Зампино уже стало важным прецедентом для всей системы муниципального управления Монреаля и может привести к дальнейшим изменениям в антикоррупционном законодательстве города.

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