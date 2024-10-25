Что ожидать в коммерческой недвижимости ( доходные дома и коммерческие здания) ?

После примерно двухлетней неопределенности на инвестиционном рынке Монреаля перед инвесторами и профессионалами встала задача правильно оценить стоимость недвижимости в наше время.

Эта неопределенность, всегда связанная с тем, в каком направлении будут изменяться процентные ставки при следующем объявлении, иногда приводила к совершенно разным взглядам на стоимость, создавая эффект домино “поживем – увидим”.

Однако сейчас, когда процентные ставки, по-видимому, снижаются, начинают происходить изменения.

Хотя у нас нет “хрустального шара”, всегда можно спрогнозировать, как будет развиваться рынок в ближайшие месяцы.

Мы можем ожидать, что коммерческий рынок Монреаля продемонстрирует относительную стабильность в предстоящем году.

Средние ставки аренды промышленных помещений по-прежнему значительно выше, чем пять лет назад. Например, средняя запрашиваемая чистая арендная плата во втором квартале 2019 года составила 6,41 доллара за квадратный фут. Согласно нашему последнему отчету, средняя запрашиваемая чистая арендная плата в районе Большого Монреаля (GMA) составляет 15,31 доллара.

Тем временем, доля вакантных рабочих мест в промышленности увеличилась на 60 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом и составила 3,5%.

Предстоящее строительство может еще больше повлиять на доступность. На сегодняшний день в Большом Монреале ведется строительство промышленных объектов площадью около 1,3 миллиона квадратных футов, и большую часть из них планируется завершить до конца года.

Прогноз: С учетом ожидаемого дальнейшего снижения ключевой процентной ставки что поможет снизить давление на прибыль и повысит гибкость при заключении сделок, мы должны ожидать увеличения объема сделок, поскольку покупатели и продавцы признают, что рынок нормализуется.

Движение по принципу “стремись к качеству” должно продолжаться, и все больше арендаторов переезжают из офисов класса В в более новые здания с лучшими удобствами и услугами, поскольку компании уделяют приоритетное внимание высококачественному офисному обслуживанию. Кроме того, возможно, что работодатели в некоторых отраслях — и мы уже начинаем это замечать — станут менее гибкими в плане организации работы на дому.

Офисный сектор в Монреале, как и в других канадских центрах, продолжит испытывать трудности в течение следующего года. Приобретения по-прежнему в основном представляют собой комбинацию мероприятий по перепланировке, которые, как представляется, потребуют значительного количества времени и инвестиций.

Добавим, что, поскольку безработица по всей стране растет, существует вероятность того, что компании начнут сокращаться из-за экономических проблем, что приведет к сокращению числа работников.

Прогноз: В долгосрочной перспективе мы должны увидеть, что количество вакансий на рынке офисных помещений сократится и приблизится к равновесию, поскольку все больше компаний разрабатывают политику, требующую от сотрудников находиться в офисе определенное количество дней в неделю. На данный момент в этом классе активов, скорее всего, будет больше продавцов, чем покупателей, и стоимость будет отражать этот дисбаланс.

Что ожидать от цен на доходные дома? В прошлом году наблюдалось заметное замедление темпов ввода в эксплуатацию новых квартир.

Последствия этого замедления в прошлом, которое привело к тому, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе на рынке появилось меньше готовых квартир, означают, что мы, вероятно, можем ожидать продолжения той же динамики, влияющей на многоквартирную недвижимость сегодня: недостаток предложения, положительный рост арендных ставок, низкий уровень вакантных площадей и текучести кадров.

Кроме того, хотя снижение процентных ставок может принести облегчение некоторым владельцам ипотечных кредитов на рынке домовладения, цены продажи домов на одну семью в GMA продолжают расти, увеличившись на пять процентов в годовом исчислении, согласно последнему отчету Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека. Это привело к сохранению концепции “рынка продавца”, что сделало домовладение недоступным для многих арендаторов и сохранило статус-кво.

Сочетая все эти факторы, мы можем ожидать, что, хотя спрос останется высоким, предложение, к сожалению, останется низким. Это, в сочетании с ранее упомянутой динамикой денежных потоков и сохраняющимся интересом инвесторов, приведет к стабильному и положительному росту стоимости существующих многоквартирных домов.

Тем не менее, несмотря на снижение процентных ставок, новостройки, похоже, демонстрируют некоторые признаки оживления. Согласно последним данным CMHC о начале сдачи квартир в аренду, в первом и втором кварталах 2024 года количество новых сделок увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хорошей новостью является то, что, несмотря на трудности, девелоперы по-прежнему проявляют желание строить.

Прогноз: Многоквартирные дома останутся самым сильным классом активов со стабильной стоимостью. В обозримом будущем предложение будет по-прежнему отставать от спроса, в то время как интерес инвесторов останется высоким и, вероятно, усилится в среднесрочной перспективе.

Менее чем за пять лет большинство из нас пережили то, что можно охарактеризовать как два совершенно разных цикла развития рынка недвижимости в Монреале.

Несмотря на то, что поначалу рынок был подвержен неопределенности, 2020 год быстро превратился в рынок с высокой инвестиционной активностью, где каждая неделя, казалось, приносила новые результаты. Достигнув пика в 2022 году, рынок пережил период затишья, который действительно характеризовал последние два года и привел нас к тому, что мы имеем сейчас.

Экономисты предполагают, что в будущем мы, вероятно, столкнемся с чем-то похожим на стабильность, с большей предсказуемостью и более динамичным циклом транзакций.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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