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Новости Мэр Монреаля Валери Плант не будет баллотироваться на очередной срок
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Валери Плант, мэр Монреаля.

Мэр Монреаля Валери Плант не будет баллотироваться на очередной срок

Виктория Христова Окт 25, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мэр Монреаля Валери Плант не будет баллотироваться на очередной срок отключены 2 Просмотров

Мэр Монреаля Валери Плант не будет баллотироваться на очередной срок, назвав свое решение душераздирающим.

 

Несмотря на всю мою любовь к своей работе и нашему городу, я не буду просить монреальцев об очередном мандате, заявила Плант на прессконференции в среду утром.

На прессконференции Плант также подтвердила, что она уходит с поста руководителя Projet Montréal, где в ближайшие месяцы начнется борьба за лидерство.

В понедельник премьерминистр Квебека Франсуа Лего поблагодарил Плант за ее усердную работу на посту мэра. Ее любовь к своему городу была очевидна во время ее участия в политической жизни”, написал он. Я желаю ей удачи в будущем.

Мэр Квебека Бруно Маршан также отметил характер Плант. Валери искренне привержена своему делу. Благодаря ей произошли большие перемены, и благодаря ей весь Квебек засиял. Каждый раз, когда наши города сияют, вся наша нация тоже сияет, написал он на X. Спасибо вам за все. Для меня было настоящей честью разделить с вами дорогу.

Мэр Лаваля Стефан Буайе отметил приверженность Плант интересам жителей Монреаля. Быть политикомзначит не думать о личной жизни. Это огромная самоотдача, написал он. Я желаю вам всего наилучшего в будущем.

50летняя Плант впервые была назначена мэром Монреаля в 2017 году, опередив тогдашнего мэра Дениса Кодера. Она была переизбрана в 2021 году, также победив Кодера.

Она стала первой женщиной, которая когда-либо была избрана мэром Монреаля. Следующие муниципальные выборы намечены на 2025 год.

 

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