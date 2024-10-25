Мэр Монреаля Валери Плант не будет баллотироваться на очередной срок

Мэр Монреаля Валери Плант не будет баллотироваться на очередной срок , назвав свое решение “ душераздирающим “ .

“Несмотря на всю мою любовь к своей работе и нашему городу, я не буду просить монреальцев об очередном мандате“, – заявила Плант на пресс–конференции в среду утром.

На пресс–конференции Плант также подтвердила, что она уходит с поста руководителя Projet Montréal, где в ближайшие месяцы начнется борьба за лидерство.

В понедельник премьер–министр Квебека Франсуа Лего поблагодарил Плант за ее усердную работу на посту мэра. “Ее любовь к своему городу была очевидна во время ее участия в политической жизни”, – написал он. “Я желаю ей удачи в будущем“.

Мэр Квебека Бруно Маршан также отметил характер Плант. “Валери искренне привержена своему делу. Благодаря ей произошли большие перемены, и благодаря ей весь Квебек засиял. Каждый раз, когда наши города сияют, вся наша нация тоже сияет“, – написал он на X. “Спасибо вам за все. Для меня было настоящей честью разделить с вами дорогу“.

Мэр Лаваля Стефан Буайе отметил приверженность Плант интересам жителей Монреаля. “Быть политиком – значит не думать о личной жизни. Это огромная самоотдача“, – написал он. “Я желаю вам всего наилучшего в будущем“.

50–летняя Плант впервые была назначена мэром Монреаля в 2017 году, опередив тогдашнего мэра Дениса Кодера. Она была переизбрана в 2021 году, также победив Кодера.

Она стала первой женщиной, которая когда-либо была избрана мэром Монреаля. Следующие муниципальные выборы намечены на 2025 год.

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