Мужчина, который попытался войти в парламент Канады с крупным рюкзаком, был задержан

Этот важный законодательный орган мужчина охарактеризовал как «дом зла».
По информации телеканала CTV, на вид задержанному около 60 лет.
Он пытался пройти через один из контрольных пунктов с большим черным рюкзаком.
Задержанный назвал канадский парламент «домом зла».
Он представился как Брайан Киддер.
После того как его неоднократно попросили покинуть здание, на мужчину надели наручники.
Ему грозит обвинение в попытке незаконного доступа. Пострадавших нет.
Этот инцидент имел место в день десятилетней годовщины теракта, произошедшего в парламенте.
22 октября 2014 года исламист с канадским паспортом, вооруженный винтовкой, открыл огонь по почетному караулу у Национального военного мемориала в Оттаве.
Один из военных погиб, а преступник, затем открывший стрельбу в парламенте, был ликвидирован.
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