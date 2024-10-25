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Новости Мужчина, который попытался войти в парламент Канады с крупным рюкзаком, был задержан
Ottawa
Вид на Парламентский холм, в Оттаве.

Мужчина, который попытался войти в парламент Канады с крупным рюкзаком, был задержан

Степан Артемьевский Окт 25, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Мужчина, который попытался войти в парламент Канады с крупным рюкзаком, был задержан отключены 1 Просмотров

Ему предъявят обвинение в незаконном проникновении.

 

Этот важный законодательный орган мужчина охарактеризовал как «дом зла».

По информации телеканала CTV, на вид задержанному около 60 лет.

Он пытался пройти через один из контрольных пунктов с большим черным рюкзаком.

Задержанный назвал канадский парламент «домом зла».

Он представился как Брайан Киддер.

После того как его неоднократно попросили покинуть здание, на мужчину надели наручники.

Ему грозит обвинение в попытке незаконного доступа. Пострадавших нет.

Этот инцидент имел место в день десятилетней годовщины теракта, произошедшего в парламенте.

22 октября 2014 года исламист с канадским паспортом, вооруженный винтовкой, открыл огонь по почетному караулу у Национального военного мемориала в Оттаве.

Один из военных погиб, а преступник, затем открывший стрельбу в парламенте, был ликвидирован.

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