Мужчина, который попытался войти в парламент Канады с крупным рюкзаком, был задержан

Ему предъявят обвинение в незаконном проникновении.

Этот важный законодательный орган мужчина охарактеризовал как «дом зла».

По информации телеканала CTV, на вид задержанному около 60 лет.

Он пытался пройти через один из контрольных пунктов с большим черным рюкзаком.

Задержанный назвал канадский парламент «домом зла».

Он представился как Брайан Киддер.

После того как его неоднократно попросили покинуть здание, на мужчину надели наручники.

Ему грозит обвинение в попытке незаконного доступа. Пострадавших нет.

Этот инцидент имел место в день десятилетней годовщины теракта, произошедшего в парламенте.

22 октября 2014 года исламист с канадским паспортом, вооруженный винтовкой, открыл огонь по почетному караулу у Национального военного мемориала в Оттаве.

Один из военных погиб, а преступник, затем открывший стрельбу в парламенте, был ликвидирован.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.