Строительство эспланады Картье под угрозой

В разгар жилищного кризиса застройщики несомненно, будут вынуждены остановить свой проект Esplanade Cartier раньше, чем планировалось, из-за отсутствия средств для очистки земли. Таким образом, под угрозой срыва находится строительство по меньшей мере 500 новых домов.

Из-за местоположения своего проекта застройщик Превель не имеет доступа к государственным средствам, предназначенным для дезактивации двух последних участков выделенного четырехугольника.

« Я рискую не купить последние два участка земли, которые находятся в Рене-Левек”, – со вздохом говорит Лоуренс Винсент, президент компании Превель. По словам застройщика, без субсидий дезактивация становится слишком дорогой, что делает будущие дома недоступными для этого сектора.

Занимающая четырехугольник Sainte-Catherine, De Lorimier, René-Lévesque et Parthenais, Эспланада Картье строится поэтапно. Закупка и дезактивация кусков пространства осуществляется по мере формирования проекта.

Проблема возникает с двумя последними участками, выходящими на бульвар Рене-Левек. Оказывается, это самые загрязненные территории. В предварительном бюджете Превель предусматривал доступ к субсидиям для покрытия части счетов, как это было в случае с первыми четырьмя партиями четырехугольника.

Согласно информации, представленной Превель, первый транш в размере 75 миллионов уже израсходован. Программа заканчивается 31 декабря, и объявления о продлении не было.

« Стороны ведут переговоры. Но это может занять год. Это означает годичный перерыв в развитии жилищного строительства», – говорит Миссис Винсент.

Правительство Квебека также предоставило городу второй пакет в размере 100 миллионов долларов, предназначенных для обеззараживания земель в восточной части Монреаля. Их осталось не менее 40 миллионов. Но Превель не имеет к этому доступа, потому что его проект находится недостаточно далеко на востоке. В соответствии с этой программой восточный Монреаль начинается на бульваре Pie-IX.