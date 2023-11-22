На мосту между Канадой и США, в городе Ниагара Фолс взорвался автомобиль. Объявлена тревога

Сильный взрыв на мосту чуть ниже по течению от Ниагарского водопада, привёл к перекрытию дорог в регионе. Объявлено чрезвычайное положение.

В среду днём, 22 ноября, на мосту Rainbow bridge, пересекающим реку Ниагара чуть ниже Ниагарского водопада исоединяющим Канаду и США взорвался автомобиль. Власти на этот момент никаких подробностей о взрыве не сообщают. Неизвестно, были ли жертвы или же автомобиль был припаркован. Более того, неизвестно, что именно вызвало взрыв, хотя сила его была такой, что сомнений нет в том, что взорвался груз, и речь не о загоревшемся моторе или канистре с бензином.

Движение по мосту остановлено, перекрыты и несколько местных дорог, ведущих к шоссе Канада-США, причём дороги закрыты по обеим сторонам границы. На месте взрыва вспыхнул пожар, но площадь его ограничена.

Так как взрыв произошёл на американской стороне моста, то расследование ведёт ФБР. Пока свидетели утверждают, что на место прибыли антитеррористиские подразделения, имеют место обыски автомобилей, патрули останавливают автомашины, и проверяют пассажиров. Но эти сообщения пока не подтверждены официально.

Опять же, по неподтверждённым сообщениям, во взорвавшемся автомобиле находились люди, их судьба неизвестна(если эти сообщения верны, конечно).

Только что сообщено о том, что Джастин Трюдо лично отслеживает ситуацию со взрывом и что правительство Канады оказывает полную поддержку южным соседям в расследовании инцидента. Подробности ожидаются позже, хотя когда именно, пока не сообщается. Мы постараемся дополнить статью, когда ситуация прояснится.