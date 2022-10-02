В Канаде эксперты согласились с тем, что из-за энергетического кризиса средства Европы уходят в США

Экономический кризис в Европе вызван поддержкой антироссийских санкций, заявили в Global Research. Убытки экономик стран Евросоюза от энергокризиса приблизились к отметке в 500 млрд евро

Антироссийские санкции опосредованно выгодны Соединенным Штатам: цены на энергоносители вынуждают европейские корпорации инвестировать в Америку. К такому выводу пришел канадский аналитический центр Global Research. Как утверждает автор материала, из-за санкций европейский капитал фактически “уплывает” в Новый Свет.

“Европейская общественность будет оставаться все дальше и дальше позади по мере того, как богатство Европы будет уплывать — в основном в Америку”, — пишет Global Research.

В исследовательском центре подчеркнули, что теперь европейские компании, страдающие из-за скачкообразных цен на топливо и мер строгой экономии в Евросоюзе, вынуждены перебазироваться в США. Там относительно Европы ниже налоги и цены на энергоносители, а правила безопасности работников и сохранения окружающей среды для корпораций не такие строгие.

Экономический кризис в Европе вызван поддержкой антироссийских санкций, заявили в Global Research. Убытки экономик стран Евросоюза от энергокризиса приблизились к отметке в 500 млрд евро. Сейчас 27 стран ЕС вместе выделили 314 млрд евро на смягчение последствий энергетического кризиса для потребителей и бизнеса. Правительство Британии, вышедшей в прошлом году из состава ЕС, предоставило 178 млрд евро на преодоление негативных последствий для экономики страны.