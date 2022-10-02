Иммиграция с Александрой Мельниковой. Программа для украинцев (CUAET) – новые правила и тенденции, о которых никто не хочет уведомлять

Наскоро созданная программа для украинцев приносит не только радость, но и огромную головную боль для тех, кто не подался в ее первых рядах. На сегодняшний момент сроки рассмотрения до предела хаотичны, не зависящие ни от каких адекватных факторов, а иногда и просто лишенные нормальной человеческой логики. Итак, что происходит с украинской программой, посмотрим на список фактов:

Количество поданных заявок достигло полумиллиона человек – 573, 767 заявки

Одобрена половина аппликантов – 277, 539 человек из них

Прилетели в Канаду самолетами 77, 200 человек

Приехали из США – 14, 022 человека.

Меньше половины аппликантов с готовыми и проставленными визами прилетели в Канаду.

К сожалению, по последним тенденциям, министерство иммиграции Канады, а точнее ее представительства за границей начали половинить семейные заявки на открытую рабочую визу. Уже не является новинкой, когда жены получают визы в Канаду, а их мужья до сих пор ждут одобрения, хотя подавались всей семьей. На все запросы почему – ответ один: мы всех рассматриваем отдельно, у каждого свои сроки. В общем, понятно, что ничего не понятно…

Отдельное обновление по детям: как оказалось, многие родители долгое время не получали заявок на запрос паспорта по детям, пока случайно не стало известно, что в течение последнего месяца, родители могли попросить поставить визы в паспорт своим детям на основании одобренной визы родителя (!!!). Главное здесь уточнить, что этот запрос нужно делать при личной сдаче документов.

Горячая линия поддержки украинцев, которая все время работала на удивление отлично, просто перестала отвечать на звонки. Вас могут даже не поставить на линию ожидания, будьте готовы услышать голос робота «все агенты заняты, перезвоните позже».

В последние две недели были огромные проблемы с выплатами федеральной помощи для вновь прибывших украинцев, система начала нормально принимать заново заявки и производить выплаты только в пятницу.





Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

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