Иск на 2,7 млн долларов: семья погибшей пациентки из коренных народов судится с больницей

Другая женщина судится с провинцией из-за смертельной ямы на дороге.

Семья женщины из числа коренных народов, над которой издевались медработники, пока она умирала в квебекской больнице в сентябре 2020 года, на этой неделе подала иск. Родственники требуют возмещение ущерба почти на 2,7 миллиона долларов.

Джойс Эчакуан, 37-летняя Атикамек, мать семерых детей, сняла видео в прямом эфире на Facebook, когда медсестра и санитар делали унизительные комментарии в ее адрес в больнице в Джольетте к северо-востоку от Монреаля.

В иске фигурирует больница, а также доктор Жасмин Тхань, лечащий врач, и Пол Рокрай, бывший медбрат, который попал на видео, оскорбляя Эчакуан.

В документе также утверждается, что доктор Тхань не смог должным образом расследовать и оценить состояние Эчакуан и что медбрат Рокрей не смог помочь Эчакуан после того, как она упала с кровати, и вместо этого делал в ее адрес “расистские” комментарии.

Коронер Гехане Камель в прошлом году после дознания пришел к выводу, что первоначальный диагноз Эчакуан о том, что она проходит через абстиненцию от опиоидов или наркотиков, был ошибочным и основан на предрассудках. Коронер обнаружил, что за ней не наблюдали должным образом, прежде чем, наконец, ее перевели в реанимацию, где она умерла от отека легких, связанного с редким заболеванием сердца.

Камель сказал, что Эчакуан, вероятно, была бы жива, если бы она была белой женщиной, и что системный расизм “несомненно” способствовал ее смерти.

Действующее правительство Коалиции Авенир Квебек Франсуа Лего согласилось принять большую часть документа, но не принимает ссылки на системный расизм. Тем не менее Лего в этом месяце извинился перед мужем Эчакуан после того, как сказал во время телевизионных дебатов, что ситуация с расизмом в больнице в Джольетте “урегулирована”.

В среду семья и община Манавана отметили вторую годовщину смерти женщины.

“Конечно, никакие деньги не вернут Джойс. Цель компенсации — попытаться помочь избавиться от предубеждений, от которых они пострадали”, — объяснил адвокат Патрик Мартин-Менар.