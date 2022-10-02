Кредитная линия Home Equity в Канаде

Ваш собственный капитал может увеличиваться с течением времени по мере погашения вами своих долгов. Это включает в себя вашу кредитную линию, так что никаких пропущенных платежей!

Кредиты по линии собственного капитала (HALOC) могут помочь заемщикам получить кредиты, используя собственный капитал в своем доме. Кредиты, обеспеченные под залог стоимости дома, как правило, выдаются с использованием возобновляемой кредитной линии, что отличает их от классической ипотеки. Когда вы открываете свой дом для получения кредита, ваш кредитор будет использовать дом, которым вы владеете, для этого кредита и предоставит вам конкурентоспособные процентные ставки по нему. Взамен от вас потребуется вносить регулярные ежемесячные платежи. Кредитная линия home equity также дает им право требовать выплаты процентов по вашей собственности за неспособность погасить ваш кредит. Кредит на собственный капитал можно получить у владельцев жилья, которым принадлежит 65% или более недвижимости.

Для получения кредитной линии собственного капитала в Канаде заявка должна быть подана финансовым учреждением. Прежде чем подавать заявку на получение кредита, убедитесь, что вы оплатили весь непогашенный остаток по любым другим кредитам. Многие, если не все, финансовые учреждения предлагают какой-то отдельный HELOC или пару других продуктов, которые включают часть HELOC. Оптимальный тип кредитной линии для вас будет зависеть от того, занимаете ли вы максимальную сумму, какой объем доступного кредита у вас есть и ищете ли вы фиксированную процентную ставку или предпочитаете переменные процентные ставки. Некоторые из них предлагаются канадскими банками следующим образом: TD Home Equity Flexline, который использует возобновляемый кредит. Когда вы погашаете свой кредит, вы открываете свой доступный кредит. Это позволяет вам более оперативно получать доступ к наличным деньгам и улучшает общий денежный поток.

Согласно веб-сайту TD Home Equity Flexline, существует множество преимуществ HELOC, включая переменную процентную ставку, основанную на текущих рыночных условиях. Это позволяет потенциально снизить процентную ставку по линии собственного капитала. Кредитная линия Tangerine Home Equity предлагает план с фиксированной окупаемостью и позволяет вам погасить кредитную линию home Equity в любое время, включая единовременный платеж. Многие клиенты считают, что ставки Tangerine HELOC обеспечивают значительную экономию по сравнению с обычными ипотечными платежами, включая переменную ставку по ипотеке или фиксированные ставки по ипотеке. Это одно из общепринятых преимуществ HELOC.

Знаем мы это или нет, но у каждого есть общий коэффициент обслуживания долга (TDS). Выплачивая ссуду по своим личным финансам в размере, превышающем ежемесячные процентные платежи, вы откроете кредитную часть своего TDS. Это может не гарантировать, что вы получите лучшую кредитную ставку, но, скорее всего, гораздо лучшие процентные ставки. Другие факторы, такие как консолидация долга или предыдущее банкротство, могут повлиять на приемлемость кредита и его сумму. Чем выше собственный капитал вашего дома, иначе известный как рыночная стоимость дома, тем проще процесс кредитования по кредитной линии equity. Это в сочетании с хорошим кредитным рейтингом и сбалансированным общим коэффициентом обслуживания долга может привести к получению кредита под низкий процент.

Ваш собственный капитал может увеличиваться с течением времени по мере погашения вами своих долгов. Это включает в себя вашу кредитную линию, так что никаких пропущенных платежей! Убедитесь, что вы производите регулярные платежи, и старайтесь избегать уплаты только минимального платежа, поскольку на самом деле этот платеж покрывает только проценты. Платите по максимуму, чтобы получить максимальную отдачу от Вашей кредитной линии собственного капитала. В идеале, заплатите максимальную сумму, чтобы увидеть снижение принципа. Проценты только по минимальным платежам по личным займам или другим займам также ограничат ваши возможности по заимствованию, поскольку вы максимально увеличили свой кредитный лимит.

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