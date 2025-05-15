Мальчик с металлоискателем нашёл обломки корабля XIX века

Неожиданное историческое открытие сделал восьмилетний Лукас Атчисон во время семейной поездки в провинциальный парк Пойнт-Фармс, расположенный на берегу озера Гурон в Канаде. Вооружённый металлоискателем, подаренным ему на день рождения, мальчик обнаружил обломки старинного парусного судна, затонувшего, предположительно, в XIX веке.

Юный исследователь сначала нашёл под землёй металлический шип, вросший в деревянный фрагмент. При внимательном осмотре на находке оказалось ещё несколько аналогичных креплений. Родители Лукаса сообщили о находке сотрудникам парка, а те передали её в Комитет морского наследия Онтарио.

После изучения специалисты подтвердили, что обломки принадлежат двухмачтовому грузовому судну, вероятно, использовавшемуся для транспортировки товаров по Великим озёрам в XIX веке.

«Это важное напоминание о том, как много ещё сокрыто в нашей земле и истории», — отметили в комитете. Находка привлекла внимание как археологов, так и любителей истории.

Маленький Лукас стал настоящим героем дня, доказав, что даже детское любопытство может привести к большим открытиям.

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