Мальчик с металлоискателем нашёл обломки корабля XIX века

Юный исследователь сначала нашёл под землёй металлический шип, вросший в деревянный фрагмент. При внимательном осмотре на находке оказалось ещё несколько аналогичных креплений. Родители Лукаса сообщили о находке сотрудникам парка, а те передали её в Комитет морского наследия Онтарио.
После изучения специалисты подтвердили, что обломки принадлежат двухмачтовому грузовому судну, вероятно, использовавшемуся для транспортировки товаров по Великим озёрам в XIX веке.
«Это важное напоминание о том, как много ещё сокрыто в нашей земле и истории», — отметили в комитете. Находка привлекла внимание как археологов, так и любителей истории.
Маленький Лукас стал настоящим героем дня, доказав, что даже детское любопытство может привести к большим открытиям.
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