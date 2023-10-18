Казарма №30 – историческое монреальское здание

Казарма №30 — историческое здание пожарной станции в Монреале

Одно из самых интересных по своему внешнему виду зданий в Монреале — здание пожарной станции, известной как казарма №30.

Одно из самых интересных по архитектуре зданий Монреаля высится в районе Mile-End, неподалёку от плато Монрояль. Здание было построено в течение 1904-1905 годов, а его эклектичный стиль вобрал в себя элементы барокко, викторианских зданий, готики и других архитектурных веяний. Оно находится по адресу 5 avenue Laurier Ouest, прямо на углу бульвара Saint-Laurent, одной из главных артерий Монреаля.

Здание было построено муниципалитетом города-анклава Saint-Louis du Mile-End, которые в те времена был отдельным и независимым городком на территории сегодняшнего Монреаля. В 1909 году город Saint-Louis du Mile-End был аннексирован Монреалем (как и несколько других городов) и получил статус административного городского района. С тех пор нужда в большущем здании мэрии отпала – количество работников муниципальных служб резко сократилось.

В первые дни 1910 года здание было передано полиции Монреаля и пожарной службе города. Оно получило название Казарма №30 (так оно называется и до сих пор). С тех пор, конечно же, здание несколько раз ремонтировалось, но ремонты были, скорее, косметическими, не затрагивали ни внешнюю архитектуру, ни внутренний дизайн (разве что в 1981 году были расширены ворота, для чего были уменьшены в три раза по ширине участки стены между ними).

С тех пор здание выполняет функции пожарной станции, и местные пожарные обслуживают несколько монреальских районов, от Розмона и Бобиена, до Плато и Миль-Энда. И, конечно же, здание имеет историческое значении, а также считается, одним из самых привлекательных внешне зданий города. Можно сфотографироваться на его фоне и убеждать далёких друзей, что стоите перед средневековым замком!

С 1944 года в здании Казармы 30 находился Музей Пожарных Монреаля, но в 2022 году он временно закрылся и сейчас идёт процесс переезда и обустройства музея в другом месте.