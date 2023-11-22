Канадские свиньи атакуют США: соседи готовятся к нашествию!

Америка готовится к нашествию, как они выразились, суперсвиней. Власти штата Миннесота заявили об угрозе с севера – из Канады. если копнуть историю, то выяснится следующее. Домашние свиньи были завезены колонистами в Америку еще в 16 веке. А в 20-м веке сюда привезли из Европы и диких кабанов – для развлечения местным охотникам.

Со временем свиньи стали серьезным бедствием для коренных видов американской природы: они сбегали, дичали и начинали самостоятельную жизнь в местных лесах: ели мелких животных, змей, разоряли птичьи гнезда, ну и копали везде, конечно… Таких одичавших поджарых свинок можно встретить на всем штатам США от Калифорнии и Техаса и до нашей, собственно, Канады.

Численность диких свиней сейчас оценивается в США в 6 миллионов голов. Они не только уничтожают посевы, перекапывают леса, они даже водоемы засоряют.

А в Канаде бывшие домашние свинки и дикие кабаны скрестились между собой и дали начало популяции суперсвиней: диких, злобных и размножающихся с совершенно космической скоростью. Сначала эти кабаны подмяли под себя всю местную фауну – они даже оленят начали есть. А потом стали серьезной угрозой сельскому хозяйству. И вот эти стада уже идут из Канады в США. Именно о них беспокоятся власти Миннесоты.

Брайан Хофс, исполнительный директор Совета по здоровью животных и ветеринар штата Миннесота: «Они смогли не только выжить, но и процветать в канадской дикой местности. И что тревожно, мы видим, как эта популяция приближается к границе Соединенных Штатов».

Власти сообщают, что у них нет ресурсов отслеживать перемещения хрюкающих визитеров, поэтому призывают население и фермеров проявлять бдительность и сообщать о появлении диких животных.