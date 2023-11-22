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Новости Сотрудники WestJet вынудили пассажирку-инвалида подниматься в самолет без помощи: паралимпийцы вне сострадания

Сотрудники WestJet вынудили пассажирку-инвалида подниматься в самолет без помощи: паралимпийцы вне сострадания

Виктория Христова Ноя 22, 2023 Новости, Новости Канады, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 35 Просмотров

Сотрудники авиакомпании WestJet из Канады заставили пассажирку с инвалидностью, страдающую параличом ног, самостоятельно подниматься по лестнице, не предоставив ей должной помощи.

 

Экс-участница Паралимпийских игр Сара Моррис-Проберт рассказала о своем опыте путешествия из Кабо-Сан-Лукаса в Мексике обратно в Келоуну, Канада. По ее словам, ей предложили привязать к инвалидной коляске и перевезти на борт при помощи двух мужчин. Однако она решила подниматься по лестнице самостоятельно, считая предложенный способ небезопасным.

Пассажирка отметила, что на взлетной полосе имелся специальный пандус, который, тем не менее, не был использован сотрудниками авиакомпании. Моррис-Проберт выразила свое негодование тем, что ей пришлось подниматься по грязным металлическим ступенькам без помощи, вызывая у нее чувство унижения и отвращения.

— Это было унизительно и отвратительно, — призналась Моррис-Проберт.

Она рассказала, что ей удалось подняться самостоятельно благодаря своему высокому уровню спортивной подготовки. В связи с этим Моррис-Проберт призвала все авиакомпании обеспечивать более благоприятные условия для путешествующих с ограниченными возможностями.

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