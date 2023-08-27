На Синае арестован израильтянин с пулями в сумке

Израильтянин был арестован на пограничном переходе из Израиля в Египет после того, как в его сумках были обнаружены пистолетные пули.

Израильтянин был арестован на пограничном переходе из Израиля в Египет после того, как в его сумках были обнаружены пистолетные пули.

Задержанный, работающий охранником, в настоящее время находится под арестом в егиипетском городе Нувейба, срок его содержания под стражей продлен на 15 дней. Его адвокат рассматривает возможность обжалования решения.

В прошлом несколько израильтян были арестованы после того, как в карманах их сумок были обнаружены пули — обычно это молодые люди, недавно ушедшие из армии.

Большинство случаев заканчиваются через несколько дней депортацией и, в ряд случаев, штрафом.