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Новости В Мире На Синае арестован израильтянин с пулями в сумке

На Синае арестован израильтянин с пулями в сумке

Виктория Христова Авг 27, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи На Синае арестован израильтянин с пулями в сумке отключены 11 Просмотров

Израильтянин был арестован на пограничном переходе из Израиля в Египет после того, как в его сумках были обнаружены пистолетные пули.

Израильтянин был арестован на пограничном переходе из Израиля в Египет после того, как в его сумках были обнаружены пистолетные пули.

Задержанный, работающий охранником, в настоящее время находится под арестом в егиипетском городе Нувейба, срок его содержания под стражей продлен на 15 дней. Его адвокат рассматривает возможность обжалования решения.

В прошлом несколько израильтян были арестованы после того, как в карманах их сумок были обнаружены пули — обычно это молодые люди, недавно ушедшие из армии.

Большинство случаев заканчиваются через несколько дней депортацией и, в ряд случаев, штрафом.

 

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