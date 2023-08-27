Orgo-life – очередное надувательство от профессиональных мошенников

В Квебеке набирает силу новая компания, продающая “кристаллы” и “пирамиды”, помогающие от всех бед. Не ловитесь.

Несколько СМИ Квебека одновременно забили тревогу в связи с активной рекламной кампанией некоей фирмы под названием Medbed. Эта компания продает продукты Orgo-Life – “панацею” от массы болезней и от всяческих иных напастей и невзгод. К сожалению, как всегда и бывает, легковерные жители верят в чудеса и в магию, не сомневаются, что эти вещицы им обязательно помогут или избавиться от болезни, или найти родственную душу. Как обычно, одним словом.

Но дело в том, что на сей раз речь идёт о чисто квебекской фирме, то есть, “свои же люди, не обманут же” – как правило, соотечественникам в Квебеке впаривать ерунду легче. Посему мы и предупреждаем читателей – реклама средств Орго-лайф очень активна и заметна. Поэтому мы и решили читателей предупредить.

Компания Медбед, агрессивно ворвавшаяся на квебекский рынок, предлагает “чудотворные средства” по ценам от семидесяти до тысячи долларов. Желающие могут приобрести чудодейственные пирамидки, излечивающие кристаллы, придающие жизненную силу браслеты, вдохновляющие кубики, притягивающие чужую душу чашечки, блюдца, ремешки для наручных часов и многое другое. Все предметы отличает одно – в них инкрустированы кристаллики, благодаря которым и достигается невероятный успех. И это несмотря на цену – “энергетические пирамиды” продаются по ценам от 180 до 1000 долларов (в зависимости от размера, набора камушков и эффективности!). Защитные медальоны – всего лишь 70 долларов (а ведь они притягивают “братскую душу” – это же смехотворно малая цена для такого дела). А ещё есть чашечки, благодаря которым вы избавитесь от болезней внутренних органов!

У Орго-Лайф-Медбед, штаб-квартира которой находится в городе Магог (район Эстри) есть даже “научное объяснение” от фирмы-производителя – “благодаря поступающей энергии от носителя предмета и постоянной вибрацией, кристаллы, расположенные в определённом порядке, проявляют активность на молекулярном уровне…” (и т.д.) – фирма любезно представляет дюжину “убедительных пояснений” на эзотерическом и парамедицинском уровнях. Для пущей убедительности добавлены такие термины, как “чакра”, “меридиан”, “генетическое наследие”, “квантовая механика” и тому подобные “научные определения”.

По данным разных экспертных организаций, компания, которая “помогает вам жить в гармонии с природой” уже насчитывает не менее двадцати пяти представителей, действующих на территории Квебека. И, по всей видимости, дела у просветителей идут неплохо, раз фирма так растёт.

Но нет сомнений, что купить эти безделушки – то же самое, что выбросить деньги на ветер, как бы ни убедительно звучали “научные пояснения”. К тому же, подобная псевдопомощь мешает людям вовремя прибегнуть к помощи настоящих врачей.

Пока государство хранит молчание. Но биография владельца Орго-Лайф известна – Марио Антоначчи, её основатель ещё в 2013 году отказался платить за снимаемый им дом в Альберте, объявив его территорией другого государства и назвав его посольством. Хозяйка дома тогда ещё заявила, что с момента сдачи дома в аренду начался кошмар. Жилец не только не платил квартплату, но и просто испоганил жилище. В конце концов, в сентябре 2013 года суд нарушителя выселил и присудил его к выплате десяти тысяч долларов в пользу хозяйки дома. Но буквально через месяц он был арестован по обвинению в преступлениях, совершенных в Монреале ещё в 2007 году, после чего он исчез и разыскивался. Он был выдан в Квебек, осуждён на три года в 2014 году, а затем исчез, объявившись в этом году с чудодейственными рецептами, которые произвели фурор в Квебеке. Граждане, будьте бдительны.