В Канаде заявили об «астрономических» затратах на борьбу с пожарами

Правительство Северо-Западных территорий, одной из канадских провинций, заявило об «астрономических» затратах на борьбу с лесными пожарами и их последствиями.

Правительство Северо-Западных территорий, одной из канадских провинций, заявило об «астрономических» затратах на борьбу с лесными пожарами и их последствиями.

На 24 августа в регионе насчитывалось 237 действующих пожаров. Из своих домов эвакуированы более трети населения территории, где проживают 45 тыс. человек. Из них 20 тыс. — жители главного города территории Йеллоунайфа. Жители городов Хей-Ривер и Форт-Смит пока остаются в своих домах, но угроза приближения пожара еще не миновала. В настоящее время пожарные пытаются задержать продвижение огня, выкапывая рвы и сбрасывая воду на очаги огня.

Министр финансов Северо-Западных территорий Кэролайн Возонек заявила, что правительство пока только подсчитывает цифры ущерба и затраты на эвакуацию и дальнейшие шаги.

«Цена последствий пожара, расходы на тушение пожара астрономические», — отметила она. По словам Вазонек, если правительство не найдет финансирование, некоторые люди не смогут вернуться на место проживания. Она отметила, что рассчитывает на помощь федерального центра.

«Некоторые могут использовать свою страховку, у некоторых нет страховки, — сказала она. — Мы также хотим помнить о наших расходах на эвакуацию — в идеале мы хотели бы включить их в Федеральную программу помощи при стихийных бедствиях».

В настоящее время правительство предложило эвакуированным жителям по $750, если они остались без работы из-за пожаров на неделю и более.

Напомним, в 2023 году Канада столкнулась с беспрецедентными пожарами. Они начались ранее обычного, еще в мае, причем некоторые пожары продолжали гореть всё лето. В отдельные дни в стране насчитывалось более тысячи действующих пожаров, большая часть из которых не находилась под контролем. На 24 августа в стране насчитывается 1039 пожаров, из них новых — 10, неконтролируемых — 665.