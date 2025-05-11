Женщина, открывшая миру Пикассо: в Монреале открылась выставка о Берте Вейль

В Монреальском музее изящных искусств (MMFA) открылась новая выставка, посвящённая не только именам великих художников XX века, но и уникальной женщине, чьё влияние на историю искусства долгое время оставалось в тени. Экспозиция рассказывает о Берте Вейль — выдающейся галеристке и меценатке, которая первой поверила в талант Пикассо, Диего Риверы, Сюзанн Валадон и многих других мастеров модернизма.

Галерея для новаторов

Берта Вейль (1865–1951) была одной из первых женщин-арт-дилеров в Париже. В начале XX века она открыла свою галерею в Монмартре и стала настоящим двигателем прогресса для молодых художников. Именно Вейль первой выставила работы юного Пабло Пикассо, продала его первую картину во Франции и поддержала многих других новаторов, чьи имена сегодня стали символами авангарда.

В числе художников, которых она открыла миру, — Рауль Дюфи, Амедео Модильяни, Марк Шагал, Анри Матисс, а также женщины-художницы, такие как Сюзанн Валадон и Эмили Шарми. Вейль не боялась рисковать, поддерживала фовистов и кубистов, давала шанс тем, кого отвергали другие галереи.

Экспозиция и её смысл

Новая выставка в MMFA — это не только собрание шедевров Пикассо, Риверы, Валадон и других, но и рассказ о самой Берте Вейль. Посетители увидят более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, а также редкие архивные документы: письма, фотографии, каталоги выставок. Особое место занимают работы, которые впервые были показаны именно в галерее Вейль, а также портреты самой Берты, недавно приобретённые музеем.

Голос куратора

Анн Грейс, куратор современного искусства MMFA и одна из авторов выставки, отмечает:

«Берта Вейль — фигура, без которой история современного искусства была бы совсем другой. Она не только поддерживала художников, но и боролась за признание женщин в искусстве, преодолевая предрассудки и барьеры своего времени. Эта выставка — шанс узнать её историю и вдохновиться её примером».

Наследие и актуальность

Берта Вейль работала в эпоху, когда женщинам редко доверяли руководство галереями, а её еврейское происхождение делало путь ещё труднее. Несмотря на это, её галерея просуществовала почти 40 лет, а сама она стала символом независимости, смелости и прогресса.

Сегодня, когда искусство всё чаще обращается к забытому вкладу женщин, выставка в Монреале возвращает Берту Вейль на заслуженное место в истории. Её наследие — это не только великие художники, но и вера в силу нового, в талант и свободу самовыражения.

Выставка о Берте Вейль открыта в Монреальском музее изящных искусств до 7 сентября 2025 года. Это уникальная возможность увидеть шедевры модернизма и узнать историю женщины, которая изменила ход искусства.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.