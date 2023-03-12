О Джеке-Потрошителе неизвестно ничего. Хотя версий полно

История одного из самых загадачных серийных убийц, знаменитого Джека-Потрошителя, которого никто так и не нашёл.

Воскресное чтение. Жуткая история про Джека-Потрошителя! Уже страшно? Ну-ну! То ли ещё будет! Читаем и дрожим от ужаса:

Джек-Потрошитель (Jack the Ripper) стал героем многочисленных литературных произведений и кинофильмов. Версий вокруг этой загадочной фигуры множество, но никто не может утверждать, что раскрыл тайну. Почему этот серийный убийца привлекает вниание до сих пор, по прошествии полутора веков, в принципе понятно — убийства были совершены с особой жестокостью в течение короткого периода, в одном квартале и несмотря на все усилия полиции поймать преступника, а ведь полицейские бросили на поиски его все силы уже после второго убийства, когда поняли, что речь о серийных преступлениях.

Джек-Потрошитель (разумеется, это всего лишь кличка, присвоенная ему тогдашней прессой), убил пять женщин, проживающих в лондонском квартале Whitechapel, квартале бедном и известным своими «свободными нравами». Именно там «работали» столичные проститутки. Все жертвы Джека были именно проститутками, но все они были убиты на улице, а не в помещении, все погибли от удара ножом (у них было перерезано горло), никто убийства не видел и никто ничего не слышал.

После убийства маньяк измывался над телами жертв, вскрывая их удаляя внутренние органы, причём с каждым преступлением его почерк как бы совершенствовался, как будто бы он учился нелёгкому ремеслу расчленения.

После пятого убийства Джек исчез. Он так и не был найден, хотя полиция получила свыше ста писем от лиц, выдавших себя за убийцу, но тщательная проверка показала, что речь о самозванцах. Версий о личности и дальнейшей судьбе Джека было достаточно — говорили даже об особе королевской крови, что, мол, и привело к нежеланию раскрывать дело или, по меньшей мере, говорить о нём публично. Иногда утверждали, что убийца женщина, которую прекрасно знали жертвы, поэтому они и дали ей возможность подойти, завязать разговор и нанести удар, а не опасались незнакомца, когда весь квартал уже боялся выходить на улицы по вечерам. Говорили, что убийца уехал в Латинскую Америку или в Канаду, что он просто переехал в другие места и продолжал свои злодеяния долгие годы.

Но правду мы так и не узнаем, в этом как раз сомнений нет.