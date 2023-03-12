Королевская полиция Канады сделала королю Канады подарок на коронацию – красивейшего коня

RCMP – GRC дарят Карлу Третьему замечательного коня, который заменит уходящего на пенсию нынешнего королевского скакуна.

Канадская королевская конная полиция (Royal Canadian Mounted Police – RCMP – так силы правопорядка называются по-английски, тогда как во французском языке их называют Gendarmerie Royale du Canada – как видим, термин “конная” исчезает) сделала королю Канады Карлу Третьему великолепный подарок – королю будет вручён замечательный конь по имени Noble.

Так федеральная полиция отмечает и первые полтора века своего существования, и коронацию нового монарха.

Его Величество является почётным комиссаром RCMP-GRC с 2012 года. Карл Третий и его супруга, королева-консорт (на данный момент, а титул «королевы» она будет носить с момента коронации), знакомы лично с канадскими полицейскими, они неоднократно посещали штаб-квартиру организации, в последний раз менее года назад, в мае 2022 года, когда в их честь всадники дали конное представление.

На сей раз Его Величество лично обратился к руководству Конной полиции с просьбой выбрать для него коня, так как нанешний конь короля, по имени Джордж, в скором времени уходит на пенсию (он верно служит королю с 2009 года).

Полицейские выбрали в подарок королю Канады замечательного коня по имени Noble (Благородный), великолепный экземпляр, достойный представитель канадских лошадей.

Между королевской семьёй и канадскими федеральными полицейскими тесные связи установлены давным давно — ещё в 1897 году подразделение конной полиции Северо-Запада Канады приняло участие в праздновании бриллиантового юбилей царствования королевы в Лондоне. Полиция получила наименование «Королевской» в 1904 году.

Традиция дарить коней королевскому двору идёт с 1969 году, когда королеве Елизавете Второй был подарен конь по имени Burmese. Затем королевская семья получила Centenial (1973), James (1998) George (2009), Elizabeth (2012), Sir John (2016), Kluane (2019), Darby (2019). Все подаренные кони были выращены и прошли полный курс подготовки на ферме RCMP-GRC. Сейчас на службе семьи находится три коня — George, на котором ездит сам король, Sir John и Darby которым командуют Их Высочества принцы.

Представители федеральной королевской полиции заявили, что для канадцев стал большой честью выбор короля, который подтвердил традиции отношений и настоящей дружбы, сложившиеся между королевской семьёй и королевскими конными полицейскими Канады.

Детали торжественной церемонии передачи подарка Королю и место передачи пока не оглашены, но нет сомнения, что это будет сделано в дни, предшествующие коронации.