Несколько рецептов самых разных паштетов

На самом деле, термин “паштет” используется для обозначения разных блюд,включая пироги. Но ведь все хороши на вкус и весьма аппетитны, так что, готовим: паштет из куриной печёнки, два рецепта просто печёночного паштета, китайский паштет, пирог (паштет) лже-Веллигтон.

Паштет из куриной печени

Как говорит Владислав Крапивин, на каждую курочку есть свой Гвоздик (в одной его повести, капитан прозвал Гвоздиком мальчишку по имени Дик). Поэтому, паштет куриный с примесью гвоздички нам просто необходим.

Ингредиенты:

Печень куриная – примерно полкило

Яйца – два

Морковка средняя – две штуки

Сыр – граммов триста (натертый)

Луковицы средние – две

Желатин 5 столовых ложек

Масло сливочное – пара столовых ложек

Майонеза – три столовые ложки

Каперсы – пара столовых ложек

Гвоздика – три-четыре штучки

Коньяк или бренди – одна столовая ложка

Масло подсолнечное

Соль, черный молотый перец

Готовим паштет из курицы:

Моем печенку, удаляем ненужные вещи (сосудики, плёнку) Замачиваем желатин в стакане холодной воды Чистим лук и морковь, после чего лук мелко шинкуем, а морковь натираем на терке Варим между тем яйца вкрутую режем на кусочки Печенку режем мелкими дольками Замоченный желатин уже должен набухнуть, теперь распускаем на огне, постоянно размешивая Обжариваем на любом масле лук, морковь, печенку – буквально минуту Теперь добавляем воды так, чтобы было воду видно, но чтобы не полностью покрывала продукты, и тушим минут семь под крышкой на среднем огне Сыр между тем смешиваем с яйцами, добавляем майонез, кладем в миксер и пропускаем до получения однородной массы Теперь пропускаем в этом же миксере печень, лук, морковь Подливаем в печеночную смесь коньяк Желатин поровну вводим в сырную и в печёночную массы, после чего размешиваем Кладем на дно огнестройкой формы фольгу, на нее укладываем слой печеночной массы Сверху – слой сырной массы и опять печеночной

Можно украсить паштет зеленью, кусочками помидоров, маслинками.

Печёночный паштет

Пусть cтыдятся те, кто всю жизнь прожил, не вкусив печёночного паштета, не впитав аромата жарёной печёнки, с изысканными оттенками… а, да что там говорить…

Так как готовить печёночный паштет? Нет ничего проще. Итак:

Во-первых, испеките печёнку. Лучше всего на противне, который предварительно нагрели, прокалили, а потом подложили немного маслица, а когда оно растает, положили печёнку буквально на пару минут. Разумеется, небольшими кусочками.

Как только печёнка готова, протрите её через сито (ну, пропустите через миксер, ладно, дозволено). После чего точно так же протрите яблоко – сначала можно его поварить минут пять в кипящей воде.

В смесь добавьте щепотку соли, немного изюма, ложку столовую вина. Выложите в формочку, предварительно перемешав, и поставьте в холодильник на сутки.

В принципе, можно приготовить разные разновидности паштета: добавить морковки, грибов, вареные куриные яйца, огурец и так далее. Опыт – критерий истины, как говаривал Людвиг Фейербах, а уж лучшего повара во всей Пруссии не найти было.

Кстати, лучший паштет – из гусиной печёнки. Хотя, опять же, Фейербах предпочитал говяжью, но кому что нравится.

Печеночный паштет – второй рецепт

Паштет из печени – это объедение. Это пища богов. Это рай небесный на Земле. Это наше всё.

А готовится паштет из печенки довольно просто. Хотя некоторые рецепты паштета замысловаты, но мы же не о них.

Готовим печёночный паштет:

Моем говяжью печень, удаляем жилки и пленку – всего полкило печенки Отвариваем печень до готовности Добавляем в печенку среднюю рубленую луковицу, поджаренную на гусином жире (или на курином), две такие же рубленые луковицы, но сырые, и пропускаем смесь через мясорубку Снова перемешиваем – руками!, добавляя немного куриного бульона – чтобы не слишком вязкой был паштет – ложки три бульона хватит Настаиваем часок в холодильнике и подаем с рублеными яйцами, посыпав зеленой ароматной травкой.

Китайский паштет

Рецепт китайского паштета. Почему называется паштетом, трудно сказать. Но так принято, хотя, на самом деле, речь о мясном пироге. По-английски его часто называют пастушьим пирогом.

Итак, состав пирога:

На три крупные картофелины (очищенные и порезаные крупными кусками)

Одна крупная луковица (тонко наструганная)

Граммов 150 белых грибов (или шампиньонов) – тоже мелко порезанные

Три столовые ложки оливкового масла

350 граммов говядины. Можно магазинный фарш, только тогда уж аккуратно выбирайте

Полчашки томатов

Четыре свежих средних помидора

Чашку мясного бульона

Чашку горошка (консервированный – в самый раз)

Полчашки молока 2% или больше

Четыре столовых ложки масла

Соль, перец, пиво по вкусу

Готовим пирог:

Духовку разогреть до 200 градусов Цельсия. Сварить картошку, слить воду, подождать, пока подсохнет. Отложить в сторонку. Фарш подержать на сковороде минут 5-7 на среднем огне. Разумеется, сначала в сковороду ложку масла влить. Помешивать фарш, чтобы не подгорал с одной стороны. Как только фарш потеряет розовый цвет, добавить нарезанный лук и выдержать ещё минуты две – три. Потом добавить томаты и шампиньоны. Минуты через 2 – влить бульон. Ещё через 5 минут, добавить горошек и варить всё это мессиво минут пять ещё. Вот теперь посолите и поперчите, а через минуту снимайте с огня и опрокидывайте в большую кастрюлю. А пока ещё фарш и вся смесь готовятся, нагрейте молоко, добавьте в него масло и вареный картофель и сделайте пюре. Тоже посолите-поперчите. Мясо-смесь выложите ровно. А сверху – новым слоем, аккуратно, выложите пюре. Старайтесь, чтобы слои ровными оказались. Поставили в духовку. В самый центр. Выдержали там минут тридцать. Пока картофель не покроется симпатичной золотистой корочкой.

Готово! Приятного аппетита! Что? Помидоры зачем в списке ингредиентов? Салат сделать из помидоров, подаётся к китайскому паштету!

Пирог Лже-Веллингтон (на самом деле, это паштет)

Основанный в 1980 году, фестиваль «Вкус Чикаго» (Taste of Chicago) считается одним из самых привлекательных кулинарных фестивалей в США.

Это феставаль проводится в Грант-Парке, одном из самых известных парков города, где проводятся самые знаменитые фестивали Чикаго.

На площадках расставляются тенты и палатки, в которых можно попробовать всевозможную еду. В празднике живота участвуют десятки, если не сотни, ресторанов и кафе Чикаго. Вот там, на этом фестивале, и родился, по слухам, пирог Лже-Веллингтон.

Готовое слоеное тесто

Куриные бедрышки — 4 штуки

Белые грибы или шампиньоны

Вустерский соус

Трюфельное масло

Для приготовления паштета:

500 граммов куриной печенки

Одна луковица

Две или три столовые ложки бульона

Специи — по вкусу

Коньяк или бренди – одна столовая ложка

Сливочное масло

Для жарки: сливочное и оливковое масло.

Готовим лже-Веллингтона:

В настоящем Веллингтоне используется филе-миньон, фуа-гра и трюфели. Но у нас речь о лже-Веллингтоне, поэтому эти ингредиенты мы заменяем. В результате получается и дешевле, и не менее вкусно…

Филе куриных бёдрышек маринуются в вустерском соусе до получаса Пока филе маринуются, делаем икру из грибов, мелко порубив грибы и потушив их на смеси сливочного и оливкового масла. В икру добавляем для аромата трюфельное масло Обжариваем в сковородке бёдрышки до золотистой корочки. Делаем куриный паштет – берем все ингредиенты и взбиваем их в блендере Теперь раскатываем слоёное тесто и укладываем его на противень На тесто очень плотно кладем кусочки мяса На мясо кладём слой паштета На паштет выкладываем кусочками сливочное масло Сверху кладем грибную икру В завершение, поднимаем края теста, соединяем их, защипливаем Ставим тесто в предварительно нагретую до 180 градусов духовку, примерно на час Проверяем готовность, как обычно, протыкая зубочисткой.

Пирог готов, приятного аппетита!