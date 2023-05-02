В арктической части Канады ученые обнаружили колоссальное скопление упавших деревьев

В арктической части Канады ученые недавно обнаружили огромное количество упавшей древесины

В арктической части Канады ученые недавно обнаружили огромное количество упавшей древесины общей площадью 51 кв.км. По мнению ученых, это природное образование оказывает значительное влияние на углеродный цикл Земли.

Деревья обнаружены в дельте Маккензи. Исследователи использовали данные с высокоточных спутников и нейронные сети, чтобы составить карту дельту.

Выяснилось, что данное скопление упавших стволов поглощает и удерживает большое количество парниковых газов — около 3,4 млн тонн углерода. Такое же количество углерода ежегодно выбрасывают в атмосферу 2,5 млн машин. Ученые-геоморфологи ранее предполагали, что подобное скопление существует, но не знали, где именно оно находится.

Исследователи отмечают, что холодный и сухой арктический воздух прекрасно сохраняет древесину: некоторые стволы выглядят так, как будто они упали несколько лет назад, хотя на самом деле это произошло несколько веков назад. Углеродный анализ некоторых образцов говорит о возрасте 1,3 тысячелетия.