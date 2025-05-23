Рост числа случаев болезни Лайма в Квебеке: как влияет изменение климата

За последние десять лет в Квебеке наблюдается заметный рост числа случаев болезни Лайма и других заболеваний, переносимых клещами. Эксперты считают, что одной из главных причин этой тревожной тенденции является изменение климата.

Почему увеличивается число заболеваний, связанных с укусами клещей?

По словам Кирстен Крандэлл, научного советника Института национального общественного здравоохранения Квебека (INSPQ), повышение температуры способствует тому, что клещи — особенно иксодовые клещи, переносящие болезнь Лайма — всё чаще приживаются в регионе, особенно на юге провинции.

Более тёплые зимы и продолжительное лето позволяют клещам выживать и размножаться в районах, которые раньше были для них слишком холодны. Это расширяет их ареал обитания и способствует росту популяции.

Роль животных-хозяев

Для распространения клещи используют животных-хозяев, таких как птицы и олени. По мере того как эти животные перемещаются на север в ответ на изменение климата, они переносят клещей в новые регионы Квебека. Таким образом, риск заражения болезнью Лайма и другими инфекциями увеличивается для всё большего числа жителей провинции.

Иксодовые клещи и болезнь Лайма

Иксодовые клещи (также известные как оленьи клещи) являются основными переносчиками болезни Лайма в Квебеке. С ростом их численности и расширением ареала увеличивается и риск заражения не только болезнью Лайма, но и другими клещевыми инфекциями, что создаёт дополнительные вызовы для системы здравоохранения.

Как защититься?

Информированность: Органы здравоохранения проводят просветительские кампании, рассказывая жителям о рисках и мерах профилактики укусов клещей, особенно в новых пострадавших районах.

Органы здравоохранения проводят просветительские кампании, рассказывая жителям о рисках и мерах профилактики укусов клещей, особенно в новых пострадавших районах. Профилактика: Простые меры — ношение одежды с длинными рукавами, использование репеллентов, тщательный осмотр тела после прогулок на природе — помогают снизить риск укуса.

Простые меры — ношение одежды с длинными рукавами, использование репеллентов, тщательный осмотр тела после прогулок на природе — помогают снизить риск укуса. Мониторинг: Постоянное наблюдение за популяцией клещей и случаями заболеваний позволяет специалистам отслеживать распространение инфекции и своевременно реагировать на угрозу.

Вывод

Изменение климата меняет эпидемиологическую обстановку в Квебеке. С потеплением и изменением экосистем клещи и переносимые ими заболевания проникают в новые районы. Повышение осведомлённости и соблюдение профилактических мер — ключ к снижению риска для здоровья населения в условиях этой растущей угрозы.

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