Canada Post отказалась от отсрочки забастовки: профсоюз под давлением принять новое предложение

Канадская почта (Canada Post) отказалась согласовать двухнедельную отсрочку потенциальной забастовки, которую предлагал Канадский союз почтовых работников (CUPW). Это решение фактически вынуждает профсоюз принять последнее предложение работодателя до начала запланированной трудовой акции, которая может стартовать уже в пятницу.

Суть конфликта

Профсоюз, представляющий около 55 000 сотрудников, уведомил работодателя о намерении начать забастовку 23 мая в 00:00 по местному времени, если соглашение не будет достигнуто. CUPW предлагал двухнедельную «передышку» для детального рассмотрения нового предложения, однако Canada Post отклонила этот вариант, настаивая на срочном принятии решения.

Предложение Canada Post

Последнее предложение Canada Post предусматривает повышение зарплаты на 13,59% в течение четырёх лет: 6% в первый год, 3% во второй и по 2% в третий и четвёртый годы. Помимо этого, обсуждаются условия для городских и сельских подразделений, а также дополнительные персональные дни, которые профсоюз называет «косметическими» и уже предусмотренными Трудовым кодексом Канады.

Позиция профсоюза

CUPW считает, что предложения работодателя недостаточны. Кроме того, профсоюз выступает против отмены оплачиваемого времени на гигиену (так называемое «пятиминутное время на мытьё рук»), а также критикует попытки изменить условия труда и льготы.

Последствия и риски

Если соглашение не будет достигнуто до конца четверга, забастовка начнётся в пятницу и станет уже второй за последние полгода. Предыдущая забастовка в ноябре-декабре 2024 года продолжалась 32 дня и серьёзно нарушила работу почтовой службы.

В случае национальной забастовки доставка писем и посылок будет полностью приостановлена, а новые отправления приниматься не будут. Все находящиеся в сети отправления будут сохранены и доставлены после возобновления работы.

Экономический контекст

Canada Post сталкивается с серьёзными финансовыми трудностями: с 2018 года компания понесла убытки более чем на $3 млрд до налогообложения и ожидает ещё один значительный убыток по итогам 2024 года. В начале 2025 года правительство выделило компании $1 млрд в виде возвратного финансирования, чтобы избежать банкротства. Однако руководство настаивает на необходимости структурных реформ для долгосрочной устойчивости.

Заключение

Отказ Canada Post от отсрочки забастовки усиливает давление на профсоюз, который должен срочно принять решение по новому предложению. При отсутствии соглашения миллионы канадцев и бизнесов вновь столкнутся с перебоями в работе почтовой службы.

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