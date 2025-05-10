В Квебеке проведут независимый аудит после масштабного сбоя в системе автострахования

Совет по автострахованию Квебека (SAAQ) нанял независимую фирму для проведения аудита и выяснения причин крупного компьютерного сбоя, который на этой неделе парализовал работу всех сервисных центров организации.

Сбой начался во вторник днём и был связан с серверным оборудованием, что привело к прекращению работы ключевых услуг, включая запись на получение водительских прав, проверки регистрации транспортных средств и доступ к онлайн-платформе SAAQclic. В результате было отменено около 40 тысяч приёмов граждан.

Приоритет — восстановление работы и прозрачность

В официальном заявлении SAAQ подчеркнула, что сейчас основной упор делается на восстановление работы сервисов и тщательное расследование инцидента, прежде чем делать какие-либо выводы о виновных.

«Когда мы получим чёткие ответы о причинах сбоя и о шагах, предпринятых для предотвращения подобных ситуаций в будущем, мы сможем поделиться деталями, не подвергая риску нашу ИТ-безопасность», — сообщил пресс-секретарь SAAQ Симон-Пьер Пулен.

Вопросы ответственности

Изначально руководство SAAQ и министр кибербезопасности и цифровой экономики Квебека Жиль Беланже возложили ответственность за сбой на компанию Microsoft, поскольку серверы, обслуживающие SAAQclic, принадлежат этой корпорации. Однако в ходе парламентских слушаний выяснилось, что обновления серверов выполняли сотрудники SAAQ под руководством специалистов Microsoft. Как отметил депутат Харун Буаззи, «это были не действия Microsoft, а наши собственные действия». Тем не менее, министр Беланже подчеркнул, что инструкции Microsoft сыграли свою роль.

Безопасность данных клиентов

SAAQ заверила, что данные клиентов не пострадали и не были скомпрометированы в результате сбоя. Организация принесла извинения за неудобства и объявила о продлении рабочих часов сервисных центров в ближайшие дни для обслуживания всех, чьи приёмы были отменены.

Контекст: проблемы с SAAQclic

Этот инцидент произошёл на фоне уже существующих проблем с платформой SAAQclic, которая с момента запуска в 2023 году подвергается критике из-за неудачной реализации, огромных очередей, недовольства клиентов и перерасхода бюджета на 500 миллионов долларов. В настоящее время проводится публичное расследование, в рамках которого комиссия изучает причины и обстоятельства всех сбоев и трудностей при внедрении программы. Ожидается, что результаты расследования будут представлены к 30 сентября.

Следующие шаги

Хотя основные ИТ-сервисы SAAQ уже восстановлены, эксперты подчёркивают, что коренные проблемы ещё не устранены. Независимый аудит должен выявить технические причины сбоя и выработать рекомендации для предотвращения подобных ситуаций в будущем. В это время SAAQ работает над переназначением отменённых встреч и восстановлением доверия граждан к своим цифровым сервисам.

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