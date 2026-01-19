В Palais des congrès открылась 81‑я выставка Montreal Auto Show, где до 25 января можно увидеть весь спектр автомобильного мира — от экзотических суперкаров до семейных седанов и мини‑электромобилей для детей.

На верхнем уровне представляют эксклюзивные автомобили коллекции Quadriam, включая лимитированную версию The Centenary стоимостью около миллиона долларов — выпущено всего 25 экземпляров в мире. Там же показывают «The Eccentrica», ранее не демонстрировавшийся в Монреале, а также Cadillac с экранами для задних пассажиров и родительским контролем, управляемым с приборной панели.​

Среди хайлайтов — внедорожный концепт Hyundai «Crater», вызывающий ассоциации с «Minecraft‑эффектом» благодаря необычному дизайну боковин. По словам спикера автосалона и бывшего гонщика Бертрана Годена, именно здесь посетители могут «потрогать, почувствовать запах и сесть» в автомобили, чтобы познакомиться с новыми трендами.​

Отдельная экспозиция посвящена 12 лучшим автомобилям страны по версии Ассоциации автомобильных журналистов Канады, в том числе в категориях утилитарных и электрических моделей. Организаторы делают упор на технику канадского производства, стараясь охватить максимально широкий спектр рынка.​

На выставке действует зона‑память о шестикратном победителе Формулы‑1 Жиле Вильнёве с коллекцией машин и раритетов конца 1970‑х — начала 1980‑х годов; его дочь Мелани отмечает, что он бы поражался современной электронике и «самоуправляемым» системам. Бертран Годен рассказывает, что именно Вильнёв вдохновил его стать гонщиком, а победа в Монреале и взмах клетчатым флагом на трассе имени кумира стали исполнением детской мечты.​

Для детей работает семейная зона с мини‑электрокарами (включая розовый Porsche) в закрытом контуре с родительским контролем, так что юные «пилоты» могут безопасно попробовать себя за рулём.​

