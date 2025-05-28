“Счастья хватит всем” и новинок тоже!

В свои почти пятьдесят Катерина уже не ждет счастья. Она работает старшей медсестрой в хирургическом отделении и безответно влюблена в талантливого хирурга Анатолия, но он ценит ее только как друга и соратника. Коллеги поздравляют Катерину с двадцатилетием работы в больнице и дарят путевку. Катерина ничего не ожидает от этого путешествия, кроме возможности сбежать от накопившихся проблем. Но встреча с Михаилом неожиданно напоминает Катерине, что она — женщина. Она оказывается перед выбором… Останется ли она с Анатолием или выберет Михаила, вы узнаете, включив суперновинку интерактивного ТВ eTVnet.com комедийную мелодраму “Счастья хватит всем”.

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Злые люди

1895 год. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека — предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь.

Маня и Груня

Марина Пичугина, майор Следственного комитета, или просто Маня, решает оставить Москву и переехать в маленький городок Савельевск. Это не результат интриг или давления, а осознанное желание самой Пичугиной. Выросшая в детском доме, она надеется найти своего отца, которого долгое время считала погибшим. Переезд в провинцию также служит ей способом отвлечься от неудачной любви. Однако поиски отца оказываются гораздо более запутанными и опасными, чем Маня ожидала. Забыть о прошлом оказывается практически невозможно, а новые коллеги не принимают ее как равную. Они сомневаются в ее способности быть следователем, тем более на должности старшего, и не могут представить ее в роли начальницы. К тому же на плечи хрупкой девушки сваливается забота о своенравной овчарке по имени Груня, что добавляет ей еще больше проблем.

Самогон 2. Снайперский шабаш

Николай Слепков, буквально собранный врачами по кусочкам, живет в родном селе, ведет мысленный диалог с Зоей, которая не отвечает на его письма, но чувствует себя чужим в этой мирной жизни. Николай сбегает с собственной свадьбы и снова оказывается на фронте, в своей роте. Командир Провоторов не очень рад возвращению плохо управляемого бойца. Поэтому при первой же возможности отправляет его подальше от себя — на слет лучших снайперов страны. Но, как оказывается, ненадолго.

Таганрог

1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец получает задание отправиться в Таганрог для организации и ведения разведывательной и подпольной деятельности. Ради выполнения миссии он устраивается в органы оккупационной власти нацистов под видом поволжского немца Густава Шварца. Благодаря Виктору одна ячейка движения подполья вскоре вырастает до сотен человек. Соблюдая тщательную конспирацию, они совершают диверсии, распространяют листовки, спасают советских военнопленных и готовят вооруженное восстание под руководством Василия Афонова. Понимая, что в городе работает мощное подполье, гестапо и тайная полиция всеми силами стремятся разоблачить его участников. Им удается захватить нескольких подпольщиков, и, подвергнув их жестоким пыткам, нацисты казнят молодых людей. Однако вопреки их ожиданиям сопротивление таганрожцев только нарастает.

Зовите Ермолова

Талантливый столичный хирург Андрей Ермолов лишается работы, когда его обвиняют в смерти пациентки. Жизнь врача идет под откос, и он уезжает в провинцию, чтобы восстановиться. Блестящий диагност Андрей Ермолов — один из лучших московских хирургов. Его карьера начинает рушиться, когда Андрея обвиняют в гибели пациентки. В это время медсестра Лиза борется за жизнь своей больной сестры. Ермолов пытается спасти свою репутацию, но его увольняют. Андрей начинает много пить, теряет любимую девушку и сталкивается с предательством коллег. Друг Ермолова Сергей, работающий психотерапевтом, советует Андрею сменить обстановку и привозит в провинциальный городок

Казачок 2

Сразу же после событий первого сезона, в котором Степа вернулся в наше время, сюда попадает и казак-предатель Назар. Он утаскивает обратно в 17 век Марию, новую подругу Стёпы. Вооружившись всеми возможными современными приложениями и гаджетами, Степа снова отправляется в прошлое, чтобы вернуть девушку, и попадает в самый центр исторических событий, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых, ровесника Стёпы, Михаила Фёдоровича. Теперь Стёпе предстоит спасти не только Марию, но и весь род Романовых. А казаки тем временем попадают в современную Россию и пытаются выкрасть шапку Мономаха.

Тополиный пух

Одинокий неудачник Саша работает охранником в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным и, не имея возможности что-то изменить, морально сдается. Но и тут Саше не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю — мужу своей бывшей жены. В самый ответственный и неподходящий момент Саша влюбляется в авантюристку и сталкивается с киллером-пенсионером. Героям предстоит пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное.

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