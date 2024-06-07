Светлаков + eTVnet!

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Исцеление

Добрая и чуткая Оля работает воспитательницей в детском саду. Она беззаветно любит мужа и мечтает о собственных детях. Но за мирным семейным фасадом скрывается тайна. Муж Денис давно ведет двойную жизнь – на стороне у него подрастает сын, а в семье его удерживают лишь деньги жены. Когда обман оказывается на грани разоблачения, Денис с любовницей затевают осуществление страшного замысла, едва не лишившего Олю жизни…

Мать и мачеха

Мир для Кати полон улыбок и надежд. Но все меняет смерть отца и переезд в детский дом, где жизнь поворачивается к девочке не самой радужной своей стороной. Сердце Кати ожесточается, когда она понимает, что чужих детей никто не любит. Все свои усилия девочка тратит на то, чтобы научиться хорошо кататься на лыжах и повторить судьбу одной из выпускниц детского дома, ставшей успешной лыжницей. Проходит много лет, и Катя попадает в дом к этой лыжнице, но вместо тренировок девушку используют в качестве няни. Ее сердце охладевает, и она открыто демонстрирует двум маленьким девочкам усвоенную когда-то истину – чужих детей не любят. Смогут ли детские слезы растопить холод, поселившийся в сердце героини?

Хочу замуж

Всего три недели есть у Вари, чтобы выйти замуж. Не просто выйти, а сначала найти, за кого. Почему же так мало времени? Из-за того, что так сошлись звезды. Именно так считает гадалка, к которой отправляется Варя по настоянию своей подруги Гали. Гадалка так подробно описывает будущего мужа Вари, что отыскать его теперь не должно составить труда. Только Галя почему-то недовольна описанием. Может, потому, что Галя уже решила, кто должен стать избранником Вари?

Красный 5

Денис Шведов и Гоша Куценко – в сериале “Красный 5”!

Агент спецслужб Бекешев проваливает задание, и его отправляют в отставку. Жить на “гражданке” Бекешев не умеет – он страдает крайней подозрительностью, не доверяет соседям и превращает свою квартиру в самодельный штаб. Но внезапно его навыки оказываются вновь нужны – бывший начальник просит поймать сбежавших из полярной тюрьмы преступников с суперспособностями. В напарники Бекешеву приставляют хакера по кличке Бабуля – экстравагантного, но высококлассного специалиста. Теперь шпионскому трио предстоит спасать родину от настоящих суперзлодеев.

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